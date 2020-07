Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi sier ikke at smitten oppstod i selskapet, men vi vet at tre smittede personer fra Moss har deltatt. Vi har jobbet med å få en oversikt over alle nærkontakter og følge opp gjestene for å hindre videre smitte, sa kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss kommune på en pressekonferanse onsdag.

Krogshus bekreftet at det private selskapet var en del av en bryllupsfeiring hvor det har blitt arrangert tre selskaper i Sarpsborg og Oslo i perioden fra 19. juli til 26. juli.

– Selskapene hadde gjester fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Råde. Alle kommunene er informert og vi samarbeider godt for å få oversikt, sier Krogshus.

Har hatt møter med FHI

De siste to døgnene har det blitt gjennomført tester av 190 personer i Moss. Kommunen venter fremdeles på svar på prøvene.

– Årsaken til at de ikke har blitt gjennomført, er at det er et etterslep hos laboratoriet på Sykehuset Østfold, sier Krogshus.

Han hadde onsdag et møte med kommuneoverlegene i Fredrikstad og Sarpsborg, smittevernoverlegen i Oslo og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Kommunene samarbeider godt seg imellom, og vi får god bistand fra FHI. Sammen kontakter vi alle gjester i de tre selskapene, kartlegger symptomer hos alle, og alle som blir definert som nærkontakter blir fulgt opp, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Caroline Bremer ved Helseetaten i Oslo kommune sier til NRK at det foreløpig ikke er registrert noen smittede med tilknytning til bryllupsfesten.

– Vi har snakket med fire nærkontakter. To av dem er bedt om å teste seg, mens de to andre skal se an om de får symptomer. De to må derfor unngå sosialisering i ti dager og teste seg hvis de får symptomer, sier hun.

– Ingen skal føle skam

Denne uken ble det kjent at totalt 24 personer er smittet i Moss. 16 av tilfellene kan spores tilbake til det privat selskapet.

Tollerud understreker at ikke alle 16 selv var til stede i selskapet, men at tre personer har tatt med smitten hjem til Moss og smittet sine nærkontakter.

Hanne Tollerud er ordfører i Moss kommune. Her fra mandagens pressekonferanse, der kommunen først fortalte om smitteutbruddet. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Nærkontakter betyr at de har hatt tett kontakt med noen som er bekreftet smittet av covid-19.

– Jeg har registrert at mange har meninger om de som er berørt. Men vi har ingen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig. Ingen skal føle skam og vi skal ikke skylde på hverandre, sier Tollerud.

Kommuneoverlege Krogshus sier at de foreløpig bare kjenner til smitte fra det første av de tre selskapene, som ble arrangert i Sarpsborg.

– Alle de smittede fra dette selskapet bor i Moss, sier han.

Høie: – Et slikt utbrudd var forventet

Helseminister Bent Høie sier til NRK at helsemyndighetene har vært forberedt på at et smitteutbrudd som i Moss kom til å skje i løpet av sommeren.

– Vi har hatt en sterk nedstenging av Norge, og så har vi gradvis åpnet opp igjen. Da må vi være forberedt på at det vil være lokale utbrudd, så et slikt utbrudd var forventet. Vi må også være forberedt på at det som skjer i Moss nå, vil skje også i andre lokalsamfunn fremover, sier han.

Høie understreker at Norge har beredskap for et større utbrudd og eventuell ny smittebølge, og han føler seg trygg på at situasjonen vil være håndterbar frem til en vaksine er klar.

– Så er målet vårt at kommunene skal gjøre det Moss kommune nå gjør. De har vært kjempeflinke, og de har mange flinke medarbeidere som står på for å få kontroll, slik at det ikke blir en smittespredning ut av dette.

Avlyser jubileumsfeiring

Moss kommune feirer 300-årsjubileum i år. Men på grunn av smittesituasjonen har kommunen valgt å avlyse flere av de største arrangementene som var planlagt.

– I samråd med kommuneoverlegen avlyser vi alle jubileumsarrangementer som har potensial til å samle flere enn 200 personer frem til 12. august, sier ordfører Tollerud.

Også Byfesten og Christian Frederik-løpet blir avlyst, selv om de skulle holdes 15. august.

– 300-årsjubileet til Moss vil gå inn i historien som det jubileet der vi satte folkehelsa i fokus, sier ordføreren.