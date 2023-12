– Det er vanskelig å forstå at noen valgte at Jonas ikke skulle få leve lenger. Jeg føler jeg våkner til et mareritt hver dag, sier Elin.

Det har snart gått fire måneder siden Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ådal. Fem mennesker har blitt pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Én har sluppet ut av varetekt, men han er fortsatt siktet.

Alle fem nekter for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

Elin sier det er absurd og surrealistisk at noen har drept sønnen.

– Jonas var full av liv. Han var morsom. Han tok hele rommet når han kom inn.

Dagen som endret livet

En fin sensommerdag den 17. august skal Elin og Jonas' stefar Ivar Borgen på butikken i Drammen. Datteren Ida ringer og lurer på om hun har hørt fra Jonas i dag. Hun er bekymret.

Elin ringer til Jonas. Hun kommer rett til svareren. Hun velger å sende en tekstmelding:

«Hvor er du? Vi er bekymret for deg.»

Det går litt tid inne på butikken. Datteren ringer igjen. Hun forteller at Jonas er blitt funnet livløs i bilen sin inne på et hytteområde.

– Da falt egentlig verden min sammen, sier Elin gråtkvalt om øyeblikket.

Hun setter seg ned på gulvet inne på butikken. Hun trenger å samle seg.

En lang biltur

Elin og Ivar går så rett ut i bilen. De kjører i retning Hønefoss. En biltur som varer i underkant av én time. Men den føles forferdelig lang. Tankene svirrer.

Elin tror på dette tidspunktet at Jonas har vært i en ulykke.

Hun ringer opp datteren Ida igjen og lurer på om de skal møtes på sykehuset. Da var Ida og mannen hennes på vei ut til Nes i Ådal. Ida forteller at Elin bare kan komme dit hun også. For Ida har funnet ut mer.

«Mamma, han er død.»

– Det går ikke an å beskrive. Man tror ikke på det, sier Elin om den ubegripelige beskjeden.

De kjører til hyttefeltet. Der møter de politiet. En politimann forklarer at Jonas sitter i bilen sin og at de ikke vet hva som har skjedd. De jobber etter tre hypoteser. Enten har han fått et illebefinnende, han kan ha tatt sitt eget liv eller så ble han utsatt for noe kriminelt.

Må reise

De venter ved åstedet i tre timer. De har egentlig blitt lovet å få se ham. Elin er hele tiden sikker. Jonas har ikke tatt sitt eget liv.

– Det var utenkelig. Vi var nærmere nå enn noen gang. Han visste at han kunne komme og prate med oss om alt, sier Elin.

Så må de reise derifra. Uten å se Jonas.

– Det var vondt å reise fra ham. Uten å vite hva som hadde skjedd.

Det går to dager. Politiet forteller at Jonas er blitt drept.

– Det var surrealistisk og absurd. Verden stoppet opp for meg.

Forstår ikke hvorfor

Politiet mener at fem personer var involvert i drapet. Alle fem er siktet, til tross for at én har sluppet ut av varetekt. For hver pågripelse og for hvert nye oppslag i mediene har alle de vonde følelsene kommet tilbake.

– Det er helt absurd at det ser ut til at så mange var involvert. Jeg liker å se krim på TV, men å oppleve det på kroppen selv, det er ganske spesielt. Jeg forstår det egentlig ikke helt.

Alle fem nekter for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

– Husker du det siste Jonas sa til deg?

– Jeg pratet med ham mandagen før han ble drept. Da var han redd for at de som utsatte ham for overfall og hærverk kunne gjøre det samme mot oss.

Men da var moren tydelig.

– Jeg sa at dette selvfølgelig ikke var hans skyld at han ble utsatt for de tingene som rammet ham. Jeg fortalte hvor stolt jeg var av ham og at dette kom til å gå bra. Så sa vi at vi var glad i hverandre. Det sa vi alltid når vi snakket sammen.

Hun er glad for at de fikk hatt den samtalen, men det er spesielt én ting som gjør vondt.

– Jeg fikk aldri sagt ordentlig «ha det» til ham. Jeg fikk sagt «ha det» når han lå i kista, men det er ikke det samme. Jeg fikk ikke klemt ham en siste gang.

Overveldende støtte

Stefar Ivar Borgen kom inn i livet til Jonas da han var 12.

– Jeg vil beskrive ham som en livsglad gutt. Han var høyt og lavt, likte å være midtpunkt. Han var også en ung rotekopp og raste inn og tok i rommet på en fantastisk måte.

Han forteller om en helt overveldende støtte fra kjente og ukjente.

Det har varmet i det de beskriver som den tøffeste perioden i livet.

– Vi har møtt så mange mennesker som kjente Jonas på samme måte som vi kjente ham. Som har delt fine ting og fortalt hva Jonas har betydd for dem. Det har vært fint, sier han.

Nekter å gi opp

Med unntak av de to første ukene har Elin fortsatt å jobbe. Hun tror at Jonas ikke hadde ønsket at hun skulle legge seg ned.

– Selv med alt Jonas ble utsatt for. Både hærverk, vold og trusler så la han seg ikke ned. Så da må jeg også prøve å reise meg igjen og ta hverdagen tilbake.

Elin og Ivar sier at det er mange ting som har tatt mye krefter. I tillegg til sorgen og at etterforskningen kommer til å ta en stund, så har de brukt mye tid på Jonas' selskaper og på brannene av to av Jonas' lastebiler.

– Vi må ta stilling til hva som skjer med selskapene til Jonas, de ansatte og forsikringssaker i forbindelse med brannene, sier paret.

De er fast bestemt på å ta hverdagen tilbake.

– Dette skal ikke få lov til å ødelegge oss. Eller resten av familien. Vi støtter hverandre, sier Elin.