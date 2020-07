Moren siktet i Lørenskog-saken

– Øst politidistrikt har besluttet å sikte moren for to drap, forteller Sonika Sharma-Sundheim, politiadvokat ved Øst politidistrikt på pressekonferansen i ettermiddag.

Moren har ikke blitt avhørt i forbindelse med dette på grunn av hennes helsetilstand. Hun skal heller ikke være kjent med siktelsen.

Kvinnen i 30-årene er innlagt på Ullevål sykehus. Politiet vil ikke kommentere om helsehistorikken hennes på grunn av etterforskningen.

– Dette er en tragedie for veldig mange og veldig vanskelig. Jeg kan ikke uttale meg om hvordan hun stiller seg til noe som helst, først må hun være i forfatning til det, sier Gunhild Lærum, forsvarer for moren til NRK.

Far har fått bistandsadvokat

Politiet siktet barnas far etter hendelsen, men han ble løslatt søndag kveld. Siktelsen mot far frafalles. Han har fått oppnevnt egen bistandsadvokat.

– Han er glad for at etterforskningen av saken har medført at han er utenfor mistanke. Fra han ble informert om forholdet har han vært sterkt preget. Han ønsker at media tar hensyn til den situasjonen familien er i, sier bistandsadvokat Henning Bjercke.

Begge barna var under 10 år. Politiet vil av hensyn til familien og etterforskningen ikke komme med detaljer om hva dødsårsaken er.

Har kriseteam klart

Alle offentlige bygg i Lørenskog kommune flagger på halv stang, etter at to barn ble funnet døde og deres mor ble funnet hardt skadet i en leilighet søndag morgen.

Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog. Foto: Lørenskog Arbeiderparti

– Det er klart at dette er en helt spesiell situasjon. Vi ble ganske sjokkerte da vi fikk beskjeden, forteller ordføreren i Lørenskog, Ragnhild Bergheim.

Kommunen har et kriseteam tilgjengelig mellom klokka 12 og 16 mandag, for innbyggerne som har behov for det.

– Det psykososiale teamet har jobbet med å følge opp de berørte i natt. Vi har også et kriseteam tilgjengelig for dem som vi ikke har klart å oppnå kontakt med. De kan komme hit, til Lørenskog Hus for både samtale og å få støtte, sier Bergheim.