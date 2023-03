Moren forsvant – barna ønsker svar på hva som skjedde

– Jeg har en følelse av at hun har blitt drept. Vi har blitt voksne nå. Hun kunne jo ha kontaktet oss på Facebook eller noe sånt, men det har ikke kommet noe, sier Belurs eldste sønn.

Han er blitt 21 år gammel. Da moren forsvant, var han bare fem.

Belurs eldste sønn har ikke fortalt historien sin før nå. Foto: Tor Erik Schrøder

Forsvinningen av Belur Sardar fra Mjøndalen har fått mye oppmerksomhet i mediene. Småbarnsmoren ble meldt savnet 29. april 2007 av ektemannen.

Han sa hun gikk ut døra en morgen – og forsvant.

I podkasten «Hele Historien – «Hvor ble det av Belur?»» forteller Belurs eldste sønn og yngste datter sine historier for første gang.

Ikke kontakt med far

– Hvis de finner noe, så er jo det bra, men ... Tenk hvis hun ikke er død? sier Belurs yngste datter som nå er 18 år.

Hun var tre år da moren ble borte.

Belurs yngste datter ønsker svar på hva som skjedde med moren. Foto: Tor Erik Schrøder / Tor Erik Schrøder

Noen måneder etter at faren deres meldte Belur savnet, ble barnevernet koblet inn. De mente han ikke klarte å ta godt nok vare på de fire barna.

Barna har ikke hatt kontakt med ham etter at de kom til fosterfamilien sin.

I 2010 ble han utvist til Irak, fordi han hadde oppgitt falsk identitet da han fikk opphold i Norge.

Han var siktet i saken, men har hele tiden sagt at han ikke vet hvor kona ble av.

Privat opptak viser Belur

Tre år før Belur ble borte – i 2004 – begynte hennes eldste datter på skolen.

Mange foreldre filmet denne dagen. Ett opptak viser Belur. Hun har svart, slett hår til skuldrene. Hun har på seg en tettsittende svart bukse og grønn topp.

Datteren holder seg tett inntil moren sin når hun går opp for å hilse på rektor. Sønnen på tre er med dem. Også han holder seg nær mor.

Dette er første gang en video av Belur blir vist offentlig.

Politiet mener den kan være viktig:

Ønsker tips

– Video gir en bedre mulighet til å hente fram minner enn et statisk bilde. Det kan jo være at det skaper en refleksjon hos noen, at noen tenker at «hun har jeg sett», sier Torill Sorte ved Sør-Øst politidistrikt.

Hun var lensmann på Nedre Eiker lensmannskontor og etterforsket saken fra Belurs ektemann ble siktet i 2007 til saken ble henlagt i 2010.

Dette bildet av Belur er det som er mest brukt og som ble brukt for å etterlyse henne. Foto: Politiet

For et halvt år etter at ektemannen meldte henne savnet, ble han siktet for å ha drept henne og gjemt liket.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med ham.

Gir ikke opp

Torill Sorte håper videoen som viser Belur, kan bidra til tips.

Torill Sorte etterforsket forsvinningen som lensmann ved Nedre Eiker lensmannskontor i 2007. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

– Jeg håper at ungene kan få svar. Det hadde ikke vært noen større glede i livet, sier hun.

Politiet har ikke gitt opp å finne firebarnsmoren. I fjor høst, 15 år etter at Belur forsvant, gravde de på nytt i et skogholt utenfor Kongsberg.

Far og bror

Belurs bror Belend bodde i England da søsteren forsvant. Politiet ransaket hjemmet hans på leting etter Belur.

Belurs pappa, Sardar Mustafa Ahmed. Foto: Privat

Belurs pappa Sardar Mustafa Ahmed forteller om dagen han mistenkte at datteren var borte.

86-åringen takker norsk politi for at de fortsatt leter etter datteren hans.

– Jeg tenker på saken hele tiden. Jeg har brukt hele alderdommen min på det.