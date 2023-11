Moren som er bosatt i Drammen, har latt være å møte opp til innkalte kontroller hos tannlegen med datteren, ifølge tiltalen.

– Jenta fikk sterke smerter, betennelser og infeksjoner i munnen, sier politiadvokat Karoline Eide Arnesen.

Hun er aktor i saken som går i Oslo tingrett fra onsdag til fredag denne uka.

Politiadvokat Karoline Eide Arnesen er aktor i saken i Oslo tingrett Foto: Benedikte Fjelly / NRK

På en kontroll i 2014 ble det oppdaget karies i 16 av 20 melketenner. Senere måtte alle melketennene og to permanente tenner trekkes.

Den manglende oppfølgingen har fått alvorlige konsekvenser for jenta som vil ha behov for omfattende kjeveortopedisk behandling i lang tid framover.

– Som forelder er man forpliktet til å sørge for at barnet får nødvendig helsehjelp og grunnskoleopplæring. Det framkommer jo av barneloven og opplæringsloven, sier Arnesen.

Trekker fram Valdres-saken

Påtalemyndigheten mener at moren har utsatt datteren for omsorgssvikt, som må anses som mishandling etter straffeloven.

Og politiadvokaten trekker fram den såkalte Valdres-saken.

Nyttårsaften 2015 døde ei 13 år gammel jente av avmagring mens hun bodde på hytta i Valdres sammen med moren

– Det er få direkte sammenlignbare saker fra rettssystemet som gjelder strafferettslig mishandling i form av omsorgssvikt. Derfor er det viktig å få prøvd denne saken for retten, mener politiadvokaten.

I Valdres-saken slo Høyesterett fast at en mors unnlatelse av å gi nødvendig helsehjelp, er straffbart. Og kvinnen ble dømt til tre års fengsel.

Nekter straffskyld

Den tiltalte moren i slutten av 40-årene nekter straffskyld, men erkjenner de faktiske forholdene, ifølge advokat Knut Ditlev-Simonsen. Han forsvarer kvinnen i tingretten.

Advokat Knut Ditlev-Simonsen forsvarer kvinnen som er tiltalt for mishandling av datteren. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

– Hun sier at flere av disse innkallingene til tannlege har hun ikke fått.

Kvinnen sier også at jenta hadde legeskrekk som gjorde at hun derfor ikke ønsket eller ville møte hos tannlegen. Men at hun til dels har oppsøkt privat tannlege.

– Forstår hun at det har vært plagsomt for datteren med smerter og tanntrekking?

– Ja, hun har en forståelse for at dette har vært plagsomt, men at hun har gjort sitt beste for å følge opp og ta vare på jenta.

Kvinnen er også tiltalt for å holde jenta vekk fra skolen og for å ikke ha samarbeidet med barnevernet om tiltak.

– Det er riktig at hun har avslått tilbud fra barnevernet. Men det er ikke uvanlig og heller ikke straffbart.

Han sier det har vært en problematisk oppvekst for jenta i familien, men at moren ikke kjenner seg igjen i påstandene om mishandling.

Lukker dørene i retten

Bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille har bedt om lukkede dører i retten av hensyn til jenta som i dag er i tenårene og bor i fosterhjem.

Lukkede dører er innvilget av dommeren i Oslo tingrett der det er satt av tre dager til straffesaken.

Utover dette ønsker ikke bistandsadvokaten å uttale seg i saken.