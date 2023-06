Mor om å kjempe for sønnen: – Føler jeg har blitt en brølape

– Det er essensielt for familier som står i en sånn situasjon at vi har mulighet til å klage, sier Monica Tangen fra Bodø.

Hun er mor til ni år gamle Troy, som har cerebral parese. Sønnen er blitt lovet både assistent og spesialpedagog for å hjelpe ham gjennom skoledagene.

Men ifølge Tangen har det stadig skjedd at skolen ikke har levert det de har lovet. I perioder har sønnen verken kommet seg på skolen eller lært så mye som han kunne.

Derfor klaget hun til statsforvalteren og fikk medhold.

De siste ukene har imidlertid denne retten til å klage vært truet. I forslaget til ny opplæringslov droppet regjeringen punktet som gir foreldrene rett til å klage dersom skolen ikke gjennomfører den undervisningen de har lovet. Men i tolvte time har Stortinget fått inn et nytt punkt, som ble vedtatt torsdag ettermiddag.

Endringen sikrer at foreldre som Tangen også i fremtiden kan klage. Dessuten får regjeringen i oppdrag å starte jakten på andre tiltak som skal sikre at vedtak om spesialundervisning blir fulgt opp i praksis.

1,3 mill. timer forsvant

– Det er viktig at frustrerte foreldre får muligheten til å klage, sier Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner var kunnskapsminister da arbeidet med opplæringsloven startet. Nå sitter han på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Høyre-politikeren er blant dem som har sikret flertall for den siste endringen. I flere år har han hørt historier om elever som ikke får den spesialundervisningen de har blitt lovet.

De siste månedene har dette blitt ekstra tydelig. I februar avdekket NRK at minst 1,3 millioner timer med planlagt spesialundervisning ikke ble gjennomført sist skoleår. Like etter mottok Utdanningsdirektoratet en rapport fra Proba som viser at mange kommuner sliter med å følge reglene i opplæringsloven. Spesialundervisning er et av områdene hvor det oftest glipper.

Monica Tangen har merket dette godt. Hun føler hun stadig må kjempe for at sønnen skal få tilbudet han har krav på.

– Jeg føler jeg har blitt til en brølape som konstant er i klinsj med systemet rundt oss. Jeg har så lyst til at de skal se hvordan jeg er blant vennene mine. For jeg er egentlig ganske hyggelig, sier hun.

– Liten bedring

Tangen har sett at selv om hun har vunnet frem med en klage til statsforvalteren, kan det være en kortvarig glede. Ifølge henne har nemlig ikke kommunens tilbud til sønnen blitt spesielt mye bedre selv om hun kan slå i bordet med en klar uttalelse fra statsforvalteren.

Bodø kommune har tidligere forklart at sykdom blant ansatte har skapt utfordringer, men ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere.

Tangen mener det overordnede problemet er at det har få konsekvenser for en kommune dersom den ikke leverer de tjenestene den skal.

– Jeg mener statsforvalteren burde få myndighet til å pålegge sanksjoner hvis kommunen ikke følger opp et vedtak, er hennes forslag.

Vil vurdere flere tiltak

Det er foreløpig uvisst om det blir slik Tangen håper. Men regjeringen får et viktig oppdrag med å finne ut hva mer som kan gjøres for at elever får det de trenger og er blitt lovet, mener Jan Tore Sanner.

– Det kan nok være behov for flere tiltak. Det gjelder både hvordan vi kan øke tilgangen til lærere med fordypning i spesialpedagogikk, men også hvordan vi kan få gode rutiner som sikrer elevene de rettighetene de har, sier han.

Kunnskapsminister Tonje Brenna lovet nylig Stortinget å se nærmere på nettopp dette.

– Ethvert tilfelle av manglende oppfølging av vedtak om spesialundervisning er ett for mye, skrev hun i et svar til Stortinget.

Statssekretær Sindre Lysø i Kunnskapsdepartementet kan ikke si når regjeringen kan komme tilbake til Stortinget.

– Det er for tidlig å si. Det er ulike verktøy man eksempelvis kan utstyre statsforvalteren med, eller kommunene kan få mulighet til å følge opp. Vi kommer til å vurdere ulike alternativer, sier Lysø.

Glad Stortinget lyttet

Barneombud Inga Bejer Engh er blant dem som har engasjert seg sterkt i denne saken. I april tok hun i bruk sterke ord under en høring i Stortinget da klageretten var tema.

Inga Bejer Engh og Barneombudet studerer i disse dager flere klagesaker på spesialundervisning. De vil bruke innsikten til at klageordningen skal bi enda bedre. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun er glad Stortinget nå har sikret at klageretten blir en del av opplæringsloven. Og ikke minst for at regjeringen nå skal se etter flere tiltak for at flere elever skal få det de har krav på.

– Elevene som mottar spesialundervisning trenger særskilt tilrettelegging for å nå sitt potensial og utvikle seg som alle andre barn. Det er også veldig viktig samfunnsøkonomisk fordi det koster Norge enorme summer hvis barn faller av skoleløpet fordi de strever med å følge med på skolen, sier hun.