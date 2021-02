Mistenker utbrudd av mutert virus på Sykehuset Østfold

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Sykehuset håndterer utbruddet som om det skulle være det muterte viruset, sier pressekontakt Anne-Grete Melkerud til NRK.

Til sammen har 16 pasienter og ansatte ved klinikk for kirurgi på Sykehuset Østfold testet positivt for koronavirus.

– Vi har testet både ansatte, pasienter og nærkontakter til de smittede. Laboratoriet vårt har mistanke om at dette kan være et mutert virus, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Sykehusets egne analyser har slått ut på det muterte viruset, men prøvene er sendt til FHI for endelig bekreftelse.

– Vi så at smitten spredte seg så raskt blant de ansatte, så vi agerte som om det var det muterte viruset før det ble tatt noen analyser, sier Stene-Johansen.

Engstelige for driften

52 medarbeidere og seks pasienter er satt i karantene. Smittesporingen fortsetter for å avdekke om flere avdelinger kan være berørt.

– Dette er noe av det verste som kan skje et sykehus, for det er så mange som havner i karantene. Dette kan gå utover driften, så dette er noe vi har vært engstelige for, sier fagdirektøren.

Fagdirektør Helge Stene-Johansen frykter flere positive prøvesvar. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det er flere i karantene som også testes fortløpende. Vi venter på flere prøvesvar fra disse testene. Vi har testet alle som er ansatt på ortopedisk og alle som har vært innom avdelingen.

Ledelsen ved sykehuset har hatt krisemøte fredag morgen. Smitteutbruddet har foreløpig ikke rammet driften ved sykehuset.

På søndag ble det kjent at en ansatt ved fødeavdelingen på sykehuset har testet positivt for den britiske virusvarianten.

Medarbeideren har ikke hatt nærkontakt med pasienter. Alle de ansatte på avdelingen har blitt testet.