Mistenker uoppdaget smitte hos russ

Kommuneoverlegen i Rælingen og Lillestrøm ber alle som har vært i russebussene «Rollerclick» og «Rock in Rio» om teste seg for korona. Årsaken er at flere personer som har vært i bussene har fått påvist smitte, melder Romerikes Blad. Én av dem har ukjent smittekilde. Det er derfor grunn til å mistenke uoppdaget smitte blant russen på Nedre Romerike, skriver kommuneoverlegen i et informasjonsskriv. Han minner om at mange smittede kun har milde symptomer, og oppfordrer russen til å ha lav terskel for å teste seg.