Politiet ble varslet om et dødsfall i Fredrikstad klokken 9.50 torsdag formiddag. Det var helsepersonell fra AMK som kontaktet politiet.

– Det er ting på stedet, inne i leiligheten som ambulansepersonell ikke syns er normalt. Da velger de å varsle politiet, sier innsatsleder Frode Petersen i politiet til NRK.

Politiets innsatsleder på stedet, Frode Petersen. Foto: Sofie Sæthern/NRK

Ambulansepersonellet var i leiligheten etter å ha fått melding om en hjertestans. De forsøkte med gjenopplivning, men måtte etter hvert slå fast at livet ikke var til å redde.

Får bistand av krimteknikere

Da politiet ble varslet, valgte de å rykke ut med flere politipatruljer. Torsdag formiddag var det flere politibiler på stedet. Politiet satte i gang en rundspørring der de kontaktet naboer.

Området ligger sentralt i Fredrikstad med flere blokkbygninger med leiligheter, samt mange eneboliger i nærheten.

Nå er også krimteknikere på vei til Fredrikstad. De vil gå inn i leiligheten og gjøre undersøkelser for å finne ut mer om hva som kan ha skjedd.

Vil ikke si om flere var i leiligheten

Petersen sier at de foreløpig ikke kan si noe mer om hvem den avdøde personen er.

Han vil heller ikke si om det var andre personer til stede i leiligheten da politiet og ambulansepersonell kom dit.

– Når vi får melding om sånne hendelser, så må vi kraftsamle litt. Derfor er det mye politifolk her. Det er et stort boligkompleks. Vi ønsker å foreta en rundspørring i blokka for å høre om det er noen som kan ha hørt eller sett noe som er av interesse for politiet, sier han.