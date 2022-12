Mistenkelig dødsfall i Drammen

Torsdag formiddag er det en rekke krimteknikere og politi på en adresse i Drammen sentrum. Etter det Drammens Tidende erfarer, er det snakk om et mistenkelig dødsfall. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt bekrefter til NRK at en mann i 50-årene sitter i avhør og er siktet i saken. Det var en mann som ble funnet død i snøen utenfor et hus på Bragernes i Drammen klokka 09:15.