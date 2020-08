Minst 1600 har betalt seg ut av testkøen i Oslo siste veka

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Legevakt Vest i Oslo har hatt stor pågang frå folk som vil teste seg for koronaviruset. Lang ventetid hos kommunen gjer at mange heller fer til dei på Ullern.

– Vi har dei siste to og ein halve vekene hatt ekstrem pågang frå heile Oslo, så på fredag ettermiddag bestemte vi at no må vi gjere noko, seier dagleg leiar i Legevakt Vest, Kari Lise Jacobsen Eidjar.

Dagleg leder i Legevakt Vest Kari Lise Jacobsen Eidjar seier dei har ein sinnssjuk etterspurnad etter koronatestar. Foto: Privat

Dei begynte å tilby testar på fredag. No er pågangen så stor at dei har hyra inn legestudentar for å hjelpe til.

– Eg trur vi har testa 250 personar i løpet av dei dagane her og vi kunne nok testa det dobbelte. Men det er den kapasiteten vi har hatt no, men no aukar vi opp frå i overmorgon, seier Eidjar.

Totalt har 1600 betalt for koronatest hos Dr. Dropin, Aleris, Hjemmelegen og Legevakt Vest den siste veka.

Låg kapasitet

Helsedirektoratet har bestemt at kommunane skal ha eit bemanningssystem som er tilpassa det gjeldande testbehovet. Kommunane skal kunne teste 1,5 prosent av befolkninga i løpet av ei veke.

Om det blir behov skal bemanningssystemet gjere det mogleg å teste 5 prosent av dei som bur og oppheld seg i kommunen i løpet av ei veke. Testkapasiteten i Oslo har vore på rundt 0,7 prosent.

Koronatesten består av ein hals- og nasetest. Kommunane skal kunne teste 1,5 prosent av befolkninga i løpet av ei veke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, fortel at ein del større kommunar har strevd med å kunne teste 1,5 prosent av befolkninga. I Oslo har fleire først fått ein time til å teste seg etter ei veke.

– Det er for lenge viss det er mistanke om at personen er smitta av covid-19, seier Lie til NRK.

– For dårleg

Dei fleste som ønskjer å teste seg har luftvegssymptom, fortel Eidjar frå Legevakt Vest. Enkelte har opplevd at det er seks dagar ventetid for å teste seg hos kommunen.

Helsebyråd Robert Steen fortel at det er for dårleg at fleire har kjøpt test privat. Foto: Vidar Ruud

Oslo sin helsebyråd Robert Steen fortel til NRK at dei tysdag nådde målet om 1,5 prosent testkapasitet. Han tek sjølvkritikk for at fleire har kjøpt test privat.

– Det er rett og slett for dårleg, seier Steen.

– Kva tenkjer du om at minst 1600 personar har betalt for koronatest den siste veka?

– Målet er at det talet skal ned og mot null. Dei som har behov for å bli testa, skal få det gratis gjennom kommunen, svarer han.

Varslar samarbeid med private

Oslo kommune forsøker no å få på plass fleire avtalar med private aktørar for å få opp testkapasiteten. Steen fortel at rundt 10 prosent av testkapasiteten vil bli tatt hand om av private samarbeidspartnarar. Dagleg er det rundt 1000 personar som tek kontakt med ønskje om å bli testa, fortel helsebyråden.

– Det er et par veker for seint, men det er jo fint at dei kjem på, så får vi prøve å få til eit godt samarbeid og hjelpe kvarandre, for det er jo det dette dreier seg om. Det dreier seg om at vi må saman få testa dei som testast må.

Ho meiner det er viktig at alle samarbeider om å auke kapasiteten, men at kommunen har vore seine med å kome på banen.

– Heilt ærleg så er eg ikkje så imponert. Vi hadde sju teststasjonar fram til juni, da valde kommunen å seie opp fleire av dei avtalane utan moglegheit til å kunne opne igjen og det synst eg er uheldig, seier Eidjar.

– Vi vet hvordan viruset spiller nå, vi kan sette opp et skikkelig forsvar Du trenger javascript for å se video.

– Viktig å prioritere

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier kommunane gjer ein kjempejobb i ein veldig krevjande situasjon når det gjeld testing og smittesporing. Samtidig kan lange køar for å teste seg skape utfordringar.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier at somme ikkje treng å teste seg sjølv om det er mogleg. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er utfordrande på den måten at ein kjem litt seint i gang. Det er hovudårsaka til at det er viktig å kunne teste seg raskt og få eit raskt svar. Då kjem ein raskt i gang med smittesporing, og avgrensar sjølvsagt moglegheita for at andre vert smitta, seier han.

Nakstad meiner òg det er viktig å seie at somme ikkje treng å teste seg sjølv om det er mogleg. Til dømes dei som allereie sit i karantene, eller dei som berre lurer på om dei er smitta utan å ha symptom.

– Det er litt viktig at vi no prioriterer testing til dei som verkeleg treng det. Dei som står oppe i ei smittesporing er då dei viktigaste, dei som har symptom.

– Har du nyleg fått symptom, og det held med eitt luftvegssymptom eller feber, bør du teste deg slik at vi kan fange opp dei som har covid-19 i denne pandemien.