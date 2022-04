Romske barn får etterlengtet lærebok: – Første gang i livet jeg ser en slik bok

– Det er første gang i livet at jeg ser en slik bok på mitt språk, sier Benjamin.

Sammen med Argentina er han på kultursenteret Romano Kher i Oslo.

Leksehjelpen denne dagen er litt utenom det vanlige.

– Det her er en gulrot. På romanes heter det karoto. Benjamin peker i den nye boka «ABC Romani shib». Dette er den første norske læreboken på romanes.

Romanes er morsmålet til den lille minoritetsgruppen rom.

Den splitter nye boka skal lære barn som Benjamin og Argentina å skrive på sitt eget språk.

«ABC Romani shib» ble nylig utgitt. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Liten minoritet i Norge

Det er trolig mellom 800 og 1000 romske i Norge.

– Mange av dem er barn og vil være potensielle brukere av denne boken, sier leder Kari Gran på Romano Kher.

Kultursenteret har samarbeidet med Språkrådet og Almater Forlag om den nye boka.

Utgivelsen er støttet av Kulturrådet.

Kari Gran tror boken kan bidra til å styrke identiteten og stoltheten til romske barn. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Gran mener boken er viktig av flere grunner.

– Språk er identitet og kultur, og det er kanskje ekstra viktig for den romske minoriteten.

Hun viser til at minoriteten har en sår og vanskelig historie.

– De har ikke et land, men de har et språk som de er veldig stolte av. Det har derfor en veldig viktig plass i den romske kulturen.

– Et sterkt løft

Romanes har først og fremst vært et muntlig språk.

– At de får et offisielt skriftspråk, og lærebøker i dette, er et sterkt løft, sier Pål Eriksen i Språkrådet.

Ifølge den nye språkloven som kom i januar i år, er romanes ett av Norges nasjonale minoritetsspråk.

Pål Eriksen jobber som rådgiver for minoritetsspråk i Språkrådet. Foto: Thomas Marthinsen Foto: Thomas Marthinsen

Norge har derfor plikt til å fremme språket, og forsøke å få flere til å bruke det.

– Det blir mye lettere når det har fått et offisielt skriftspråk, og kan brukes mer i undervisning, sier Eriksen.

Begeistret for boka

Hjemme snakker Benjamin romanes med familien, og han er også en av dem som kan skrive på språket.

Benjamin og Argentina på det romske kultursenteret Romano Kher i Oslo. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Nå er han glad for at flere norsk-romske barn kan bruke boka til å lære seg sitt eget morsmål.

– Jeg snakker om boka med vennene mine på skolen. De synes den er veldig bra de også.