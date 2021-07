Johannes Dvorak Lagos bor på Holmlia. Han oppdaget hærverket.

– Det var en ganske ekkel følelse, sier Lagos til NRK.

Han delte straks det han hadde sett på Twitter:

– Dette er forkastelig. Minnesmerket til Benjamin Hermansen har blitt tagget ned av rasister.

Taggingen skjer kun to dager før tiårsmarkeringen av 22. juli. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Lei meg og forbannet

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er forferdelig å se at minnesmerket har blitt tagget ned, rett før 22. juli.

– Jeg blir lei meg og forbannet, og dette viser hvor viktig det er at vi hver eneste dag står opp mot rasisme og hatprat, tvitrer hun.

Foto: Skjermdump frå Twitter, tatt 20.07.21.

Oslo politidistrikt sier de oppretter sak på hendelsen.

– Oslo politidistrikt tar saken svært alvorlig, og det er opprettet etterforskning. Etterforskningen vil også omfatte straffebestemmelsene om hatkriminalitet, står det i en pressemelding.

Videre står det at de ønsker tips om saken.

– Tar vare på hverandre

Beatriz Jaquotot i Benjamins Minnefond jobber med å anmelde taggingen. Foto: Dang Trinh / NRK

Beatriz Jaquotot er styremedlem i Benjamins Minnefond. Hun mener det som har skjedd er forkastelig.

– Det har vært både tårer og sinne tidligere i dag.

Organisasjonen jobber med å anmelde taggingen. Jaquotot forteller at nærmiljøet var raskt ute med å reagere.

– Det er et miljø her som tar vare på hverandre, og dette er en problematikk som står mange nært. Folk var raskt ute med å komme seg til stedet og få vasket det bort, så det er heldigvis borte nå, forteller hun til NRK.

Det var ved 12-tiden tirsdag Johannes Dvorak Lagos oppdaget taggingen. Foto: Johannes Dvorak Lagos / Privat

– Ganske ekkel følelse

Johannes Dvorak Lagos bor like vel minnesmerket. Han pleier alltid å ta en titt på det når han går forbi og oppdaget taggingen ved 12-tiden tirsdag.

– Det er alltid blomster og lys. Det er alltid fint stelt i stand.

– Jeg la jo merke til med en gang at den hadde blitt tagget ned. Jeg ble ganske sjokkert da jeg så hva som stod der også.

«Brevik hadde rett»

Hva tenke du da du så det?

– Jeg ble først og fremst sjokkert. Det var en veldig ekkel følelse fordi hva minnesmerket representerer ikke bare her på Holmlia, men også nasjonalt da. Dette med rasistisk motiverte drap og at det er like før det er ti årsmarkeringen til 22. juli. Så det var en ganske ekkel følelse.

– Forkastelig

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener politiet nå må ta saken på alvor.

– Benjamins minnesmerke tagget ned med referanse til 22. juli-terroristen. På dagen Id-feiringen starter. Det er forkastelig. Viser at farlige holdninger fortsatt sirkulerer. Politiet må ta på alvor. Og sammen må vi si ifra og si imot, skriver han på Twitter.

Også partifelle og byrådsleder Raymond Johansen reagerer på taggingen.

– Det er avskyelig, skriver Raymond Johansen i en SMS til Avisa Oslo.

Avisa har også snakket med ordfører Marianne Borgen, som også reagerer sterkt på handlingen.

– Nei huff, sier en tydelig skuffet ordfører da hun får høre om hærverket.

Naboer fjernet taggingen

Folk som bor i nabolaget tok raskt grep og fjernet taggingen.

En av dem var Kristina Lie-Hagen, som tok med seg white-spirit for å forsøke å vaske det vekk. Til slutt kom en annen nabo til unnsetning med en slipeskive.

– Jeg kom etter at jeg så et bilde som var lagt ut i en nabolagsgruppe. Da ble jeg fryktelig sint og opprørt, sier Lie-Hagen til NTB.

Rasistisk motivert drap

I januar 2021 var det 20 år siden drapet på Hermansen. 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia i Oslo i januar 2001.

Drapet var rasistisk motivert. Tre medlemmer av den nynazistiske gruppen Boot Boys ble dømt til fengsel for medvirkning til drapet.

Den unge gutten ble drept da han sto utenfor en butikk sammen med kameraten sin.

Da kjørte en bil inn på parkeringsplassen med tre nynazister. To av dem jaget guttene og fikk til slutt tak i 15-åringen. Han ble knivstukket i ryggen, brystet og armen.

Hør podkasten om Benjamin Hermansen: Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Drapet på Benjamin Hermansen (1:3)».