Minnemarkering etter Pride-skytingen i Oslo

Klokken 11 var stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og flere fra regjeringen ved C.J. Hambros plass, som er like ved der angrepet skjedde, for å legge ned blomster.

– Det er sterke inntrykk å stå her nå. Samtidig var det fint at vi kan markere dette i stillhet med støttegruppa og de skeives organisasjoner for å si at vi står samme.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre utenfor Per på hjørnet etter at han la ned blomster. Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke var også med på blomsternedleggelsen. For han var markeringen ekstra viktig.

– Dette angrepet skal ikke ta en millimeter av innsatsen i den kampen vi står i, sier Bjørke.

Blomsternedleggelsen er starten på minnemarkeringen etter 25. juni-angrepet i Oslo. Utover dagen skal det holdes flere ulike markeringer.

Fra klokken 13. er det minnemarkering i Oslo rådhus, hvor det blant annet skal holdes taler. Utover dagen vil også være solidaritetsmarsj og konserter på Sentrum Scene.

Det ble lagt ned blomster og Pride-flagg i Rosenkrantz' gate dagen etter masseskytingen ved London Pub. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

To drept og flere skadet

Det var natt til 25. juni i fjor at Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. To personer ble drept og 23 ble skadet av masseskytingen.

London Pub er et populært sted blant det skeive miljøet i Oslo. Den 25. juni skulle også pride-paraden holdes.

Etter masseskytingen er Matapour er siktet for drap og terrorhandlinger. I tillegg er Islamisten Arfan Bhatti og to andre siktet for medvirkning til angrepet, som regnes som grov terror.