I fjor sommer fant to kamerater rundt 2 millioner kroner skjult i en grotte i skogen i Moss.

Nå har politiet funnet ut hvordan pengene havnet der. Etterforskning og tips fra publikum har ledet politiet til en gammel sak om omsetning av en stor mengde narkotika.

– Tipset gikk ut på at en navngitt person hadde gjemt pengene i skogen, og at pengene skulle stamme fra omsetning av en stor mengde narkotika i perioden 2006 til 2009 i Østfold, opplyser politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten i Øst politidistrikt i en pressemelding.

En person ble som følge av etterforskningen siktet for grov selvvasking ved å ha skjult kontanter som stammet fra narkotikaomsetning i en periode på over ti år.

– Saken er nå avgjort med en påtaleunnlatelse for grov selvvask og inndragning av hele kontantbeløpet, sier politiadvokaten.

Politiet har slått fast at det nøyaktige beløpet på pengene er 1.998.000 kroner.

Millionfunnet ble gjort ved Våpenhula i Mossemarka i fjor sommer. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Kamerater fant kontanter

Pengene ble funnet ved en tilfeldighet.

24. juni satt Ole Bisseberg og en kamerat kursen mot en liten grotte i Mossemarka. Grotta huset utstyr for motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig.

Kameratene fant kontantene ved en tilfeldighet. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Skjult i fjellet fant kameratene en sekk med flere pakker. De åpnet en av dem, og den var stappfull av penger.

– Jeg lyste med lommelykten inn i hullet og så at det var gjenskinn i noe svart, fortalte Bisseberg til NRK noen dager etter funnet.

– Vi ble rimelig sjokkert. Vi sa ikke så mye med det samme og så på hverandre med haka nede på bakken.

Ifølge Bisseberg var sedlene datert mellom 1999 og 2004. Kameratene leverte pengene til politiet.

Politiet skriver i pressemeldingen at de er veldig glad for at de to kameratene tok kontakt straks de ble klar over hva de hadde funnet. Mennene vil få utbetalt finnerlønn.

Analysert hos Kripos

Politiet slo tidig fast at pengene neppe stammet fra vinningskriminalitet.

Rundt årtusenskiftet var det en ransbølge i Norge. Minst 200 millioner kroner forsvant i mer enn 30 ran. Størstedelen av pengene har aldri blitt funnet.

– Foreløpig peker ingen av våre undersøkelser på at det stammer fra vinningskriminalitet som ran. Men vi er ganske sikre på at det stammer fra en straffbar handling, sa politiadvokat Tveten til NRK i august.

I fjor sommer analyserte eksperter hos Kripos sedlene. I tillegg til å slå fast at det dreier seg om rundt 2 millioner kroner, fikk politiet et klart bilde av hvor pengene stammer fra.