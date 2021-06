Millionfunnet i Mossemarka: Kamerater kan ha krav på flere hundre tusen i finnerlønn

I forrige uke fant to kamerater fra Moss en sekk med flere pakker i en grotte i Mossemarka. Da de snittet opp den ene pakka, kom det fram en haug med tusenlapper.

– Pulsen har ikke landet ennå, sier den ene av dem, Ole Bisseberg, til NRK.

De to kameratene fant fire pakker i skogen. Den ene er åpnet og inneholdt 500.000 kroner. De tre andre er ennå ikke åpnet for å ikke ødelegge mulige spor.

Hvis de inneholder like mye penger som den første, er det totalt to millioner kroner.

Nå sier politiet til Moss Avis at de to kameratene har krav på finnerlønn.

Kan få 200.000 kroner

Politiadvokat Stian Tveten sier til avisa at i tilfeller hvor verdien er høyere enn 500 kroner, er makstaket ti prosent. Finnerlønnen kan dermed komme opp i 200.000 kroner.

NRK har så langt ikke kommet i kontakt med Tveten.

Ole Bisseberg sier til NRK at han ikke har tenkt på finnerlønn ennå.

– Det hadde vært morsomt, men det viktigste for meg er faktisk å vite bakgrunnen for pengene. Det er det mest spennende, sier Bisseberg.

Disse fire pakkene ble funnet i en grotte brukt av motstandsbevegelsen under Andre verdenskrig. Foto: Ole Bisseberg

Politiet etterforsker nå hvor pengene kommer fra. Kripos sier til NRK at de har blitt bedt om å hjelpe til med etterforskningen.

– Det vil bli gjennomført sporsikring for å se om det er mulig å finne informasjon om hvor pengene stammer fra, sier seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos.

Var redd for at stedet var overvåket

I sosiale medier har mange spurt om Bisseberg ikke er redd for å stå fram med navn og bilde. Hva om pengene stammer fra noe kriminelt?

Bisseberg sier at de tenkte på om stedet var overvåket. Derfor pakket de pengene raskt ned i sekken og kom seg hjem for å ringe politiet. Politiet kom med en gang for å hente pakkene.

Likevel er han ikke engstelig.

– Jeg tenker at det er såpass gamle sedler at hvis pengene var savnet, så hadde vært fjernet og brukt for lenge siden, sier han.

Den eldste seddelen var en 500-lapp fra 1999, ifølge Bisseberg. Den nyeste var fra 2004.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt sier slike pengefunn er sjeldne. Dersom man likevel skulle komme over noe slikt, er han klar på hva man må gjøre.

– Da skal man ta kontakt med politiet. Det må vi også berømme disse finnerne i Moss for å ha gjort, sier han.