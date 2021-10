– Jeg følte at ting ikke var veldig greit på så mange måter.

I store deler av livet har Mikhail Grouzdev slitt med å akseptere seg selv. Han har vært overvektig og følt seg ensom. Han har ikke vært fornøyd med egen kropp.

– Det var så lett å bare neglisjere det, sier Grouzdev.

For to år siden sa det stopp på alle mulige måter. En kveld lå han på sofaen og var helt borte. Utbrent, sliten og orket ikke å bevege på seg.

Så kom romkameraten hans hjem.

– Han fant meg helt knust. Helt ferdig, rett og slett. Det hadde over tid bygd seg opp og jeg skjønte ikke noe, så det smalt helt brått. Det er ikke før man krasjer at man tenker «Shit, jeg trenger hjelp».

25-åringen fra Moss begynte å se etter mulighet for psykolog. Det tok tid, men han fikk til slutt flere timer med samtaleterapi.

– Jeg måtte bare ta grep og planlegge hvordan jeg skulle bli bedre. Det var ingen vei utenom, sier han lavmælt.

– Veldig modig

I fjor tok 2171 menn under 30 år kontakt med Mental Helses hjelpetelefon.

Søndag markeres verdensdagen for psykisk helse. I Norge ledes kampanjen av Mental Helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Vi trenger fortsatt å snakke om disse temaene, sier kampanjeleder Anura Sankholkar.

I år er fokuset livet etter korona og slagordet er «Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp». Kampanjen er viktigere enn noen gang, mener Anura Sankholkar.

– Alle har en psykisk helse som må tas vare på og følges opp. Halvparten av oss vil få alvorlige psykiske utfordringer i løpet av livet, så dette angår oss alle, sier Sankholkar som er nasjonal kampanjeleder.

Hun hyller Grouzdev, som åpent våger å fortelle at livet ikke alltid har vært en dans på roser.

– Det er veldig modig. Det gjør det lettere for andre å gjøre det samme, og for folk som sitter alene hjemme. Jeg håper de som står frem har et godt støtteapparat rundt seg, sier hun.

I en undersøkelse fra april i år svarte 19 prosent av 62.000 studenter at de har søkt hjelp for psykiske plager de siste tolv månedene.

Drømmer om et bedre samfunn

Alt går i dag på skinner for Grouzdev. Han har tatt en mastergraden som ingeniør og er i full jobb.

Nå drømmer han om et bedre samfunn i tiden etter korona.

Erfaringene til Mikhail Grouzdev ble til slutt til en bok. Foto: Privat

– Følg opp hvordan andre har det og be ut folk du ikke har snakket med på en stund. Dette er en god mulighet til å starte med blanke ark igjen.

Til tross for at han ikke kan skilte med en psykologutdanning eller tidligere forfatterskap, ga han i fjor ut en bok om sine opplevelser.

– Jeg håper folk kan ta med seg mine erfaringer og lære av det selv. At livet både har et høyt og et lavt punkt, sier Grouzdev.