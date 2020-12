Michael Tetzschner vant nominasjonskampen i Oslo Høyre

Michael Tetzschner fikk 128 stemmer, mens Stefan Heggelund fikk 93 stemmer under nominasjonsmøtet i kveld.

Oslo Høyre har i dag seks representanter på Stortinget. To vararepresentanter møter fast fordi Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup sitter i regjering.

– Jeg er først og fremst takknemlig for at jeg har fått lov til å representere Oslo Høyre på Stortinget i åtte år, sier Heggelund etter at han tapte nominasjonskampen.

Heggelund forteller at han er skuffet, men at han selv hadde slitt med å velge mellom Tetzschner og seg selv under en slik nominasjon.

Stefan Heggelund tapte kampen om sjetteplassen på Oslo Høyres stortingsliste. Foto: Hallvard Norum / NRK

Hvem blir vraket?

Etter at nominasjonskomiteen la fram sin innstilling ble det klart at én av de seks som er valgt inn fast på dagens Oslo-benk, må vike.

Før kveldens møte var det knyttet stor spenning til hvem som ville bli vraket av Stefan Heggelund og Michael Tetzschner.

Komiteen var enstemmig på de fem første plassene. Disse gikk til Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Heidi Nordby Lunde, Mudassar Kapur og Mathilde Tybring-Gjedde.

På sjette var komiteen delt på midten. Ti medlemmer ønsket Høyre-veteran og tidligere byrådsleder i Oslo, Tetzschner. Ni ville ha Heggelund.

Vant til kamp

For Tetzschner var ikke en kampvotering noe nytt. For tolv år siden ble han valgt inn for første gang etter å ha slått ut Høyre-nestor Inge Lønning.

For fire år siden ble han utfordret av avgått Oslo-ordfører Fabian Stang. Tetzschner vant duellen.

Ingen duell på fjerde

I helgen ble det kjent at det også kunne bli kampvotering lenger opp på lista. Da skrev Stefan Heggelund på Facebook at han vurderte å utfordre Mudassar Kapur på fjerdeplass. Det var Dagbladet som først omtalte denne vendingen.

Mudassar Kapur er nominert til fjerdeplassen på Oslo Høyres stortingsliste. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tidligere mandag kveld bekreftet Heggelund at han hadde tenkt ferdig og ikke kom til å utfordre Kapur om fjerdeplassen på lista.

– Nå har jeg konkludert med at jeg vil forsøke å forsvare den sjetteplassen jeg har i dag. Det blir den eneste voteringen jeg deltar i, uansett utfall, skrev Heggelund i et nytt innlegg på Facebook.

Heggelund sier til NRK at han fikk flere tilbakemeldinger fra folk som ønsket at han skulle benke seg til fjerdeplassen. Likevel valgte han å forsvare sjetteplassen, og det angrer han ikke på.

– Nå gikk det som det gikk. Jeg ønsker å gratulere alle som står på lista, avslutter han.