– Det er herlig!

Sol, skyfri himmel og en gradestokk som viser null.

Pakket inn i pledd og boblejakke nyter Sebastian Holthusen og Vetle Juul årets første utepils i Fredrikstad.

Bor du på Østlandet og vil gjøre som dem, bør du være rask.

Meteorologene spår nemlig et væromslag i Agder og over store deler av Østlandet.

– Det er ikke en god tanke. Jeg har helst lyst til å ha solen her, vedgår Holthusen.

Farevarsel

– Mandagen vil bli vinterlig eller høstlig mange steder, litt avhengig av hvordan man ser det, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i Agder og på Østlandet sør for Mjøsa. Enkelte steder kan det komme over 25 centimeter snø på under ett døgn.

Mandag kan det falle 10–20 cm snø på 24 timer flere steder i Agder og på Østlandet, varsler meteorologene. Foto: Meteorologisk institutt

I Oslo ser det ut til at nedbøren kommer som snø. Sør for hovedstaden spår meteorologen at nedbøren kommer i form av regn.

– Det har en tendens til å kunne skape utfordringer i de områdene der. Det er greit å være forberedt på at det kan bli utfordringer i trafikken, særlig på grunn av denne snøen som ventes, sier Granerød.

Nord-Norge værvinner

Folk på Vestlandet må belage seg på mildere vær til uken. Der er det ventet nedbør i form av regn.

må belage seg på mildere vær til uken. Der er det ventet nedbør i form av regn. På Sørlandet vil nedbøren som er ventet komme som regn langs kysten, mens den indre strøk vil komme som snø.

vil nedbøren som er ventet komme som regn langs kysten, mens den indre strøk vil komme som snø. I Innlandet er det ventet 10–15 centimeter snø i løpet av mandagen.

er det ventet 10–15 centimeter snø i løpet av mandagen. I Trøndelag og i Møre og Romsdal spår meteorologen at starten av uken vil preges av skyer og oppholdsvær.

De som bor nord for Trøndelag ser ut til å kunne starte uken på best værmessig vis.

I store deler av Nord-Norge ser det ut til å bli temperaturer rundt null grader på dagtid, og lange perioder med sol.

– Jo lenger nord man kommer, jo større sannsynlighet er det for å få noe særlig med sol mandag og tirsdag, sier meteorologen.