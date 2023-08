Menn på Grorud har tre ganger større risiko for å få lungekreft enn menn i Vestre Aker

– Det vi ser, er et etablert mønster over lang tid med akser mellom øst og vest i byen. Tallene viser ofte markante forskjeller mellom de ulike bydelene, sier distriktsleder Christine Lager Nesje ved Kreftforeningens distriktskontor i Oslo til NTB.

Illustrasjonen viser hvor det er høy forekomst av lungekreft i Oslo. Illustrasjon: Kreftforeningen

Hun sier at flere faktorer kan spille inn. Deriblant sosioøkonomisk livssituasjon og ulik helse, men også eksponering og livsstilsrelaterte valg.

– Lungekreft henger ofte, men ikke alltid sammen med røyking, sier Nesje.

I bydel Grorud øst i Oslo har menn og kvinner høyere risiko for lungekreft enn i bydel Vestre Aker på vestkanten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB I bydel Grorud øst i Oslo har menn og kvinner høyere risiko for lungekreft enn i bydel Vestre Aker på vestkanten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mer føflekkreft på vestkanten

Det er høyere forekomst av melanom, eller hudkreft, på vestkanten enn på østkanten.

Kreftforeningen tror dette henger sammen med sosioøkonomiske skillelinjer.

– Årsaker kan være at menneskene som bor der, i snitt har bedre råd til utenlandsreiser, eller har mer fritid hvor de kan sole seg og utsettes for bråsoling.

Illustrasjonen viser hvor det er høy forekomst av føflekkreft (Melanom) i Oslo. Foto: Kreftforeningen

Samtidig er det også større fare for at kvinner i bydelene Vestre Aker, Frogner og St. Hanshaugen får brystkreft enn blant kvinner i bydelene Grorud, Stovner og Alna.

En lege ser på røntgenbilder av mammografi. Foto: / REUTERS CREATIVE En lege ser på røntgenbilder av mammografi. Foto: / REUTERS CREATIVE

Dette har flere årsaker, mener Nesje. Noe av grunnen kan være at kvinner på vestkanten er flinkere til å sjekke seg. Men det er også her livsstilsfaktorer som spiller inn:

For risikoen for brystkreft øker blant annet jo eldre man er før man får barn, og hvis man drikker mye alkohol.

– Det er enkelte bydeler hvor kvinner kanskje får barn sent, får færre barn, og også kanskje har et alkoholkonusm som gjør at man er mer eksponert for brystkreft, sier Nesje.

– Kompetansen må økes

Nesje i Kreftforeningen roser Oslo kommune for å iverksette en strategi for å utjevne sosiale forskjeller i de ulike bydelene via folkehelsestrategien.

Samtidig sier hun at Kreftforeningen mener det går for sent.

– Vi er dessverre ikke overrasket over disse ulikhetene vi ser. Trendene har vedvart over mange år. Vi er utålmodige og vil ha en endring.

Kreftforeningen tror ikke at det har blitt satt inn nok tiltak for å gjøre noe med årsakene til forskjellene, og heller ikke en god nok oppfølging av de ulike behovene som kommer.

Nesje trekker fram at rapporter tidligere har vist at forskjellen på den forventede levealderen fra øst til vest er på seks år fra indre østkant til ytre vestkant i Oslo.

Her på vestkanten er den forventede levealderen høyere enn på østkanten. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Her på vestkanten er den forventede levealderen høyere enn på østkanten. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Vi mener bydelene bør styrkes i deres jobb. Ofte er utdanning en nøkkel. Mennesker med lavere utdanning får kreftdiagnose påvist på senere tidspunkt når den er vanskeligere å kurere.

– Helsekompetansen må økes, og en styrket lokal kreftomsorg er nødvendig, sier hun.

Rogaland på topp

De vanligste kreftformene i Norge er brystkreft blant blant kvinner og prostatakreft blant menn.

Rogaland topper statistikken over forekomst av kreft her i landet.

Illustrasjonen viser kreftforekomst i Oslo i forhold til ander deler av landet. Illustrasjon: Kreftforeningen

