Kritisk til Viken-rapport: Mener ledelsen vil at fylket skal bestå

– Jeg mener at det kommer tydelig frem at de som har utarbeidet rapporten administrativt har en særlig interesse for at Viken fylkeskommune skal bestå, sier Svein Agnalt.

Den tidligere Ap-ordføreren i Skiptvet er i dag leder i Lokalsamfunnsforeningen. Han er sterkt kritisk til en rapport fylkesrådet i Viken har fått utarbeidet.

Rapporten ble presentert i desember og viser blant annet til hvor mye det vil koste å oppløse fylket – mellom 310 og 440 millioner kroner.

Agnalt mener rapporten med tydelighet viser at de politiske lederne vil beholde fylket.

– Den rapporten som ligger der er laget av byråkrater. Det er ikke noe tvil om at lederne av byråkratiet har en egeninteresse av å forsvare egne posisjoner.

Forrige uke ble det kjent at styret i Akershus Arbeiderparti, med flere statsråder, går inn for å bevare Viken. Styret i Buskerud Arbeiderparti leverer sin innstilling tirsdag kveld.

Lokallaget i Østfold er tydelig på at de vil gå inn for en fylkesdeling.

Ansatte misfornøyde

Lokalsamfunnsforeningen har nå laget en motrapport. Den viser blant annet til en undersøkelse Fagforbundet har gjort blant sine medlemmer i Viken.

I undersøkelsen svarer 50 prosent av de ansatte at de er lite eller svært lite fornøyd med dagens organisering.

40 prosent svarer at sammenslåingen har påvirket arbeidssituasjonen deres negativt, og over 70 prosent svarer at de ønsker å oppløse storfylket.

– Så dårlige resultater er det sjelden en møter i undersøkelser blant medlemmene i offentlige virksomheter, står det i rapporten.

Millionunderskudd for to fylker

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), mener fylkets egen rapport ikke er politisk. Den har tatt for seg det økonomiske fundamentet for en splittelse av storfylket.

– Så vidt jeg kan se har verken forskerne som har sett på rapporten, eller Svein Agnalt og Lokalsamfunnsforeningen, funnet en eneste feil i rapporten, sier hun.

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen i Arbeiderpartiet. Foto: Morten Brakestad / Morten Brakestad

– Det viktigste i rapporten er de økonomiske konsekvensene ved å dele opp Viken. At ikke de trekkes i tvil og at de blir kompensert ved en oppdeling.

I rapporten kommer det fram at Østfold og Buskerud vil gå flere titalls millioner i underskudd årlig ved en fylkesdeling, mens Akershus vil ha et overskudd på mellom 70 og 100 millioner kroner i året.

Fylkesrådslederen har bedt regjeringen om å sikre at Buskerud og Østfold får økonomisk kompensasjon dersom Viken oppløses.

Lover økonomisk støtte

Mandag kveld inviterte Senterpartiet til åpent folkemøte om oppløsning av Viken.

Der gjentok finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lovnadene om økonomisk støtte fra staten.

Trygve Slagsvold Vedum var i godt humør da han snakket om oppløsning av Viken på et digitalt folkemøte mandag kveld. Foto: Skjermbilde.

– Dere kan være trygge på at regjeringen stiller opp. Både kortisiktig i prosessen med oppdeling, men også på lengre sikt med en gjennomgang av inntektssystemet. Vi skal bidra både med råd og trygghet i prosessen, men også økonomisk.

Det er fylkestinget i Viken som 23. og 24. februar skal avgjøre fylkets skjebne.

Dersom det ender med oppløsning, vil de tre gamle fylkene være tilbake i drift fra 1. januar 2024, ifølge Vedum.