Mener politiet kun vært raskere fremme ved Al-Noor-moskeen

Et utvalg har brukt nesten et år på å finne ut om politiet og PST gjorde en god nok jobb før og under terrorangrepet mot Al-Noor moskeen i fjor.

– Vi tror at politiet kunne ha kommet raskere frem til Al-Noor moskeen, sier evalueringsutvalgets leder, Anja Dalgaard-Nielsen.

– Aksjonsvilljen var stor, men det ble ikke lest ut en melding om pågående livstruende vold på sambandet. I tillegg var den patruljen som var nærmest ikke lokalt kjent.

Utvalget er kritiske til situasjonsforståelsen som har skjedd på operasjonssentralen i Oslo.

– Det tok for lang tid før politiet var fremme, sier Anja Dalgaard-Nielsen.

– Forsto ikke situasjonen godt nok

Politiet fikk den første nødtelefonen klokken 16.07. De klarer ikke spore mobilen fordi den er uten SIM-kort. I tillegg er det språkproblemer.

Det tar fire minutter før politiet slår full alarm.

Klokken 16.27 kommer de to første politipatruljene frem og klokken 16.29 blir Manshaus pågrepet av politiet.

Politistasjonen ligger bare seks kilometer unna moskeen.

Utvalget mener politiet ikke forstod situasjonen godt nok, og at det kan skyldes språk. Derfor mener utvalget at politiet bør satse på mangfold og språk, og at disse bør utnyttes bedre i operative situasjoner.

– Det er ingen tvil om at responstiden skulle vært kortere, sier politimester i Oslo, Beate Gangås.

Evalueringsutvalgets leder, Anja Dalgaard-Nielsen, Benedicte Bjørnland, Hans-Sverre Sjøvold og Politimester Oslo, Beate Gangås, under pressekonferansen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Burde ha informert over trusselvurderingen

– Seks uker før angrepet justerte PST trusselvurderingen opp, men dette ble ikke moskeen kjent med, sier evalueringsutvalgets leder, Anja Dalgaard-Nielsen.

Dette trekkes frem som kritikkverdig. Blant annet moskeen burde vært informert om dette.

Dalgaard-Nilsen sier likevel at angrepet mot moskeen trolig ikke kunne vært avverget.

Dager etter angrepet mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum i fjor, kom det frem at PST fikk tips om Philip Manshaus (22) ett år før han gikk til angrep på moskeen og drepte sin egen stesøster.

– Myndighetene kunne og burde hatt en bekymringssamtale med Manshaus, sier hun.

ANGREPET: For ett år siden angrep Philip Manshaus (22) moskeen i Bærum. Han ble overmannet av moskeens to eldre medlemmer. Foto: Skjermdump / NRK

Dagen angrepet skjedde

Det var 10. august i fjor at Philip Manshaus (22) drepte stesøsteren sin med fire skudd. Dette skjedde en gang mellom 14.45 og 15.00 denne dagen.

Deretter dro han til Al-Noor Islamic Centre i Bærum med våpen i 16.00-tiden. Der blir han etter kort tid overmannet av to eldre medlemmer i moskeen.

Det ble et basketak og to skudd ble avfyrt, uten at noen ble truffet.

Dømt til forvaring

11. juni i år ble Manshaus dømt til 21 års forsvaring med en minstetid på 14 år for drapet på stesøsteren, Johanne Ihle-Hansen.

Han ble også dømt for terrorforsøk mot Al-Noor-moskeen.

Manshaus valgte å ikke anke dommen. Han ble også dømt til å betale erstatning til stemoren og ofrene i moskeen.