Mener fisker forårsaket brann på egen båt: – Jeg har ikke gjort noe galt

– Jeg er helt sikker på at jeg ikke har gjort noe galt i den saken her, sier rekefisker Henrik Sørensen til NRK.

Han har saksøkt forsikringsselskapene Gjensidige og Havtrygd etter reketråleren «Teis» brant og forliste utenfor Moss i 2021.

Sørensen hevder han har krav på 2,9 millioner kroner – det samme beløpet som båten var forsikret for.

Forsikringsselskapene nekter å betale ut beløpet, fordi de mener Sørensen har begått et grovt forsikringsbedrageri.

– Jeg har ikke forårsaket denne brannen. Hverken med en gassflaske eller noe annet, sier han.

VG omtalte saken først.

I 2018 kjøpte Henrik Sørensen reketråleren «Teis». Nå er han usikker på om han vil fortsette som rekefisker. Foto: Jan Egil Sandstad

Gassflaske sentral

Kronbeviset i saken er en stor gassflaske som ble funnet på reketråleren etter brannen.

Gassflasken, som veide nesten 60 kilo, ble brukt til en rekekoker som var plassert bak på båten.

Gjensidige og Havtrygd mener at gassflasken ble plassert i lugaren foran i båten før brannen, skriver VG.

– Havtrygd konstaterer at du selv har forårsaket brannen, står det i et brev som avisen siterer.

Gassflasken ble funnet i lugaren, nær toalettet, etter brannen. Lugaren er totalt utbrent, mens nedre del av gassflasken ikke har like synlige brannskader. Foto: Gjensidige og Havtrygds rapport

Det mener Sørensen umulig kan stemme.

Han viser til at gassflasken ikke ble totalt utbrent, slik resten av lugaren var.

Normalt var den plassert på dekk i en beholder. Sotskadene på veggen bak beholderen vitner dessuten om at gassflasken må ha vært plassert der, ifølge rekefiskeren.

Sørensen er sikker på at gassflasken var plassert i beholderen nederst til høyre i bildet da brannen brøt ut i båten. Foto: Henrik Sørensen I denne beholderen var gassflaskene på båten normalt plassert. Foto: Henrik Sørensen Slik så den store gassflasken ut etter brannen. Foto: Henrik Sørensen

Sørensen mener dessuten bildet under viser at gassflasken ble antent mens den sto bak på dekk – ikke i lugaren, slik forsikringsselskapene anfører.

Bildet viser ifølge Sørensen at det brant på to ulike steder samtidig i båten. Foran ved motorrommet, og bak på dekk ved gassflasken. Foto: Redningsselskapet

Reketråleren ble destruert av forsikringsselskapet i juni i fjor. En måned senere fikk Sørensen et brev fra forsikringsselskapet. Der ble det hevdet at det var han som sto bak brannen.

– Jeg synes det er veldig merkelig at de setter frem slike anklager, spesielt med tanke på at beskyldningene blir satt frem etter at båten er destruert, som gjør at jeg ikke får mulighet til å motsi det dem kommer med.

Slik så fiskebåten «Teis» ut før brannen i november 2021. Nå er båten destruert. Foto: Henrik Sørensen

Politiet henla saken

Gjensidige og Havtrygd mener Sørensen har begått et grovt forsikringsbedrageri.

Derfor krever de at rekefiskeren blar opp 1,6 millioner kroner for utgifter de har hatt i etterkant av forliset.

Forsikringsselskapene anmeldte også Sørensen for grovt forsikringsbedrageri. Den saken ble henlagt tidligere i år, viser dokumenter NRK har fått tilgang til.

Selskapene ønsker ikke å uttale seg om saken før den kommer opp for retten i september.

Det opplyser kommunikasjonssjef i Gjensidige Pål Rune Eklo i en tekstmelding til NRK. Han uttaler seg også på vegne av Havtrygd.

For ordens skyld: Henrik Sørensen er samboer med en av NRKs journalister som jobber i NRK Oslo og Viken. Den aktuelle journalisten har ikke bidratt inn i arbeidet med denne saken.

