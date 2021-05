Mener alle kommuner burde sende ut SMS om endringer i koronaregler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en jungel der ute. Det er ikke like lett for alle å følge med på hva som gjelder der de bor til enhver tid, sier Anita Nock, bystyrerepresentant i Fredrikstad for Frp.

På et formannskapsmøte i Fredrikstad søndag ba hun om at kommunen informerer innbyggerne om nye tiltak med en melding.

SMS: Anita Nock, bystyrerepresentant i Fredrikstad mener kommunen burde sende melding til innbyggerne når det er endringer i tiltakene. Foto: Fremskrittspartiet

Flere kommuner i Norge sender ut meldinger med informasjon om ulike ting til innbyggerne.

Fredrikstad vedtok lettelser i koronatiltakene i går, etter flere uker med strenge tiltak på grunn av høy smitte.

Nock mener det er forvirrende for innbyggerne og at det er krevende å få med seg alle endringer. Med en tekstmelding vil flere få med seg hva som gjelder, mener hun.

– Vi har teknologien i Norge nå. En enkel SMS er veldig grei å sende ut.

SKIEN: Skien kommune sendte ut SMS om endring i tiltak lørdag. Foto: Skjermdump

Mener det ikke er nødvendig

Ålesund har det største smittetrykket siden pandemien startet. Over 100 er smittet etter at en eller flere festdeltakere på et utested hadde korona. Og rundt 30 er smittet etter et utbrudd i en barnehage.

Likevel mener ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) at det ikke er nødvendig med SMS-varsling om gjeldende koronaregler.

SENDER IKKE SMS: Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund mener SMS ikke er nødvendig for å varsle om endringer i tiltak. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Vi tenker at SMS er et godt hjelpemiddel å ha, men vi at vi bruker det mer i akutte situasjoner. Hvis det haster veldig med enkeltmeldinger, sier Aurdal.

Kommunen sendte ut tekstmelding til innbyggerne ved ett tilfelle i 2020, da de mente at altfor mange var på kjøpesenteret Moa.

Ålesund og nabokommunene har innført strenge lokale koronaregler, men ordføreren mener at folk får med seg dette gjennom kommunens pressekonferanser, hjemmeside og media.

– Kostbart å bruke

Kommunedirektør i Fredrikstad Nina Tangnæs Grønvold sier de har valgt å satse på sosiale medier, kommunes nettsider og annonsering.

– Det er tenkt at SMS forbeholdes særlig viktige meldinger til befolkningen, slik at meldinger om for eksempel vaksinering ikke «drukner» i annen informasjon.

Kommunen varsler innbyggere om vaksinering med en tekstmelding.

– SMS-varsling er også relativt kostbart å bruke, dersom det skal sendes mange meldinger på en gang.

– Krevende å holde seg oppdatert

– I og med at smittesituasjonen endrer seg, vil det være behov for å endre tiltakene. Men vi skjønner at det kan være krevende å holde seg oppdatert, sier pressevakt i Helsedirektoratet, Astrid Bjerkås.

Noen steder er det strengere lokale tiltak enn det som gjelder nasjonalt. I noen tilfeller er det også regionale tiltak for å stanse smittespredning.

Helsedirektoratet har benyttet seg av teknologi for å kunne sende ut SMS til befolkningen. De legger ut hvilke regler som er gjeldende nasjonalt på Helsenorge.no.

Bjerkås sier kommunene og kommunelegene gjør en fantastisk jobb med å informere befolkningen.

– Kommunen kjenner de lokale forholdene, så de er best til å vurdere hvilke tiltak som er best egnet for å nå sine innbyggere.