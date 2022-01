Torsdag ble det kjent at et enstemmig styre i Akershus Arbeiderparti går imot oppløsing av Viken fylkeskommune. Innstillinga motarbeider hele regjeringssamarbeidet, mener Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Akershusrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener styret i Akershus Ap motarbeider regjeringssamarbeidet.

– Det å aktivt motarbeide oppløsing av Viken vil undergrave hele tilliten til regjeringsprosjektet. Vi må følge opp de forpliktelsene vi har kommet med tidligere. Viken-saken er en av de aller viktigste sakene i så måte, understreker Gjelsvik.

Senterpartiet gikk til valg på å løse opp Viken. Dersom Viken søker om en oppløsing, vil regjeringa sette i gang en prosess, heter det i regjeringsplattformen.

Forsvarer innstillinga

Innstillinga til Akershus Ap er den riktige beslutningen totalt sett, ikke bare basert på økonomi, sier styrenestleder Øystein Slette i dag.

Øystein Slette forsvarer innstillinga fra Akershus Ap om å beholde Viken. Foto: Enebakk Arbeiderparti

– Jeg mener at når man spør partiorganisasjonen må man godta det ærlige svaret man gir. Jeg har oppfattet at man har spurt etter et reelt svar. Jeg er sikker på at Sp har respekt for partidemokratiet.

Styret i Akershus Ap består blant annet av kunnskapsminister Tonje Brenna og utenriksminister Anniken Huitfeldt. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i næringsdepartementet, stortingsrepresentant Mani Hussaini og tidligere AUF-leder Ina Libak er også blant styremedlemmene.

Les hele innstillingen her: Ekspandér faktaboks Akershus Arbeiderparti var mot opprettelsen av Viken fylkeskommune, men mener at det faglige grunnlaget med all tydelighet viser at det er få argumenter for oppløsning. En fylkesdeling vil være tidkrevende og kostbart, både av økonomiske og menneskelige ressurser. Det vil kunne påvirke tjenestene og samfunnsutviklinga i vårt fylke. Viken Arbeiderparti gikk til valg på at vi ville videreføre og ta vare på det som fungerer godt i Buskerud, Akershus og Østfold, og sammen bygge det nye fylket. Det vil vi gjøre gjennom å ta politisk ansvar for utviklingen. Akershus Arbeiderparti mener samfunnets ressurser skal brukes på å gi bedre tjenester til våre innbyggere. Akershus Arbeiderparti går imot oppløsning av Viken fylkeskommune.

– Jeg ønsket ikke Viken i utgangspunktet, men når vi først er her, må vi tenke oss veldig godt om det er rett å bruke tid, penger og ressurser på å reversere det, sa Mani Hussaini til NRK torsdag.

Vil ikke dolkes i ryggen

Sigbjørn Gjelsvik mener Arbeiderpartiet må følge avtalen som allerede er gjort i Viken.

– Det er utenkelig at Sp vil sitte i et fylkesråd med Ap dersom vi blir dolket i ryggen på en så grunnleggende sak. Dette er selve grunnlaget for samarbeidsplattformen mellom Ap og Sp i Viken, sier Gjelsvik.

Buskerudværing og Sp-veteran Per Olaf Lundteigen omtaler situasjonen som alvorlig.

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen omtaler situasjonen som alvorlig. Foto: Christina Oppelstrup Juelsen / NRK

– Stemninga i Sp er rolig og avbalansert. Men også svært alvorlig, sier Lundteigen.

I høst stilte Sp-veteranen ultimatum om Viken. Han uttalte da at Sp ikke går inn i en regjering som ikke forplikter seg til å oppløse fylket.

– Rakner det for regjeringssamarbeidet dersom Arbeiderpartiet ikke går inn for å oppløse Viken?

– Ap har ikke tatt sin beslutning, så den vil jeg avvente. Samtidig vil jeg presisere at samarbeidet mellom Ap og Sp i fylkestinget i Viken bygger på at Viken skal løses opp og få tilbake de tre fylkene, sier Lundteigen.

Han er overrasket over innstillinga fra styret i Akershus Arbeiderparti.

– Dette er meget uryddig, understreker han.

– Forventer du nå at Østfold og Buskerud Ap går inn for å løse opp Viken?

– Jeg tror saken er mer komplisert enn som så. Jeg tror det er sterke krefter i Akershus Ap som nok har en annen mening enn fylkesstyret i Akershus Ap har. Det skal bli interessant å følge den interne utviklinga i Ap videre.

– Skuffa

Leder Kathy Lie for SV i Buskerud er skuffet over innstillinga til styret i Akershus Ap.

– Jeg er ikke veldig overrasket, men jeg er skuffa. Særlig når det er Tonje Brenna og Halvard Ingebrigtsen, som la fram saken for fylkestinget om å oppløse Viken, som nå stemmer imot.

Leder for Sv i Buskerud, Kathy Lie, kjøper ikke argumentet til styret i Akershus Ap. Foto: VEGAR ERSTAD / NRK

Styret i Akershus Ap mener det faglige grunnlaget viser at det er få argumenter for oppløsing. Kostnadene ved å oppløse Viken er på mellom 310 og 440 millioner, ifølge utregningen fra fylkeskommunen.

En fylkesdeling vil være tidkrevende og kostbart, understreker styret i Akershus. Dette argumentet kjøper ikke Lie.

– Ja, det koster penger, men nå har regjeringa sagt at de bidrar økonomisk slik at det skal la seg gjennomføre.