«Han har liten innsikt i egne motiver og betydelig distanse til egne følelser. Det gjør at han ikke får tak i hva som styrer ham i relasjoner til andre».

Nina Helene Ellevold ble drept i november 2019. Foto: Privat

Slik lyder en del av konklusjonen til de to sakkyndige som onsdag vitnet i Moss tingrett. De har vurdert tilregneligheten til 31-åringen som er tiltalt for drapet på 56 år gamle Nina Helene Ellevold.

Hun ble funnet drept i en bil utenfor boligen sin i Moss 27. november i fjor. Da hadde det allerede gått et og et halvt døgn siden hun ble drept inne i boligen sin.

– Uforståelig

31-åringen ble pågrepet i leiligheten samme dag. Da mannen forklarte seg i Moss tingrett i forrige uke, innrømmet han å ha kvalt henne. Han fortalte også at han hadde vært i leiligheten sammen med den døde kvinnen i et døgn før han bar henne ut i bilen.

Deretter gikk han tilbake til leiligheten og oppholdt seg der helt til politiet pågrep ham 27. november.

I ettertid har mannen slitt med å forstå hvordan han kunne ende opp som drapsmann.

– Jeg har gjort noe jeg ikke forstår noen ting av. Vi har kranglet før, og jeg har blitt avvist før. Men hvor dette kom fra, det er for meg helt uvirkelig og veldig uforståelig, sa han i retten.

Mener mannen var tilregnelig

Etter pågripelsen har to rettsoppnevnte spesialister vurdert om mannen var psykotisk eller på annen måte utilregnelig. Da de vitnet i tingretten onsdag, var konklusjonen at mannen var tilregnelig.

Vurderingen av mannen hadde også flere andre sider. Blant annet mener de sakkyndige at mannen takler avvisning dårlig, og at han ikke alltid oppfatter signaler som gis. De har også vurdert deler av personligheten utfra at han også er tiltalt for likskjending.

– Vi finner ikke holdepunkter for at han kan diagnostiseres som nekrofil eller noen form for utviklingsforstyrrelse, sa psykologspesialist Pål Grøndahl i retten.

– De var ikke kjærester

Den avdøde kvinnen hadde tre voksne barn. To av dem har fulgt deler av rettssaken i Moss de siste dagene, og en av dem har også vitnet bak lukkede dører.

Til Moss Avis sier bistandsadvokat Tone Monclair at barna så moren som ansvarsfull, nær og sterk, og at hun hadde et veldig godt forhold til alle sine barn.

De kjente ikke til at moren hadde et kjæresteforhold til den drapssiktede slik han hevdet i retten.

– De etterlatt barna fester ingen lit til tiltaltes fremstilling av relasjonen han beskriver med moren deres. De var ikke kjærester. Det er på det rene at det var en relasjon mellom dem, men Nina Helene fortalte aldri barna at det var et forhold mellom henne og tiltalte, sier hun til avisen.

Politiet mener mannen som drepte Nina Helene Ellevold forsøkte å skjule drapet. Foto: Nyhetstips.no

Mener mannen prøvede å skjule spor

Aktor Aud Kinsarvik Gravås mener mannen bør fengsles i 14 og et halvt år, og la ned påstand om dette i retten onsdag.

Selv om mannen innrømmet å ha drept henne da han ble pågrepet, mener politiet at han egentlig hadde planer om å fjerne liket og sporene i leiligheten.

Derfor mener de innrømmelsen etter at han ble pågrepet ikke er en formildende omstendighet.

Bistandsadvokat Tone Monclair la ned påstand om at mannen også skal dømmes til å betale 300.000 kroner i erstatning til hvert av offerets tre barn.