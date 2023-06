Melding om skudd på Grønland

Politiet har rykket ut til Grønland i Oslo etter melding om at det er blitt avfyrt skudd i nærheten av T-banestasjonen.

På Twitter skriver politiet at det har vært en konflikt mellom to parter. En av de involverte har trolig avfyrt et skudd med et håndvåpen. Deretter har alle løpt fra stedet, skriver politiet, og legger til at de ikke har fått melding om at noen er skadet.

Flere politipatruljer leter etter de som var med på dette. De snakker også med vitner og sikrer bevis på stedet.