Det blir meldt om dårlege langrennsforhold i fjella i Sør-Noreg. Løypekøyrar Johnny Hermansen i Hol kommune trur det vil gå armar og lårhalsar i jula.

– Detta veit eg for det har eg sett før, seier han.

Korleis er skiforholda der du er? Gi dine tips lenger ned i saka.

Slik er føret i Budalen, omtrent fire kilometer frå Havsdalen i Hol kommune. I løypa er det isete og glatt, men fine forhold for trugetur eller med fjellski, seier løypekøyrer Hermansen. Foto: Johhny Hermansen

Fjellski og piggar

Hermansen har køyrt løyper i Hol i 39 år og kan melde om isete og hardt føre i Havsdalen. Det er likevel mange som dristar seg ut på tur – og talet på folk i løypene aukar for kvar dag.

– Mange har teke fram dei gamle fjellskia og snirklar seg fram mellom kvist og kvast. Eg trur dei har hatt fine skiturar, men folk må vere forsiktige. Det er fjellski og piggar som gjeldt no.

Johnny Hermansen har vore løypekøyrar i snart 40 år og sett det meste. Her med hunden Pia. Foto: Privat

Å køyre løyper når føret er slik, er ikkje beint fram.

– Ein sklir rundt hit og dit, fordi me får ikkje feste.

Det er rett nok ikkje uvanleg føre på denne tida, meiner Hermansen.

– I 2015 var det også så dårleg føre, men det gløymer folk. Det kjem kvart 5–10 år.

Piggdekk

– Det blir nok godt sykkelføre i romjula – men då anbefaler eg piggdekk, seier dagleg leiar Jon Erik Ludvigsen i Vegglifjell friluftslag.

På Søre Vegglifjell er Sørkjeveien køyrt opp. Der er forholda brukbare.

– Der kan ein gå litt over ein mil, men du må gå same vegen tilbake att, seier Ludvigsen.

Han er sjølvsagt skuffa over at snøen ikkje ser ut til å lave ned med det fyrste.

Dagleg leiar Jon Erik Ludvigsen hjå Vegglifjell friluftslag håper på meir snø. Foto: Vegglifjell friluftslag

– Men me får ikkje gjort noko med vêret, dessverre. Me er avhengig av nedbør, no er det mykje is i spora. Men me har eit løypebudsjett på 2 millionar og tre store maskiner der to har sporfres.

– Så om himmelen opnar seg no og snøen laver ned?

– Då er me klare!

Finst håp

Det er ikkje berre Vegglifjell og Hol som melder om dårlege forhold i fjellet. Også Trysil og Sjusjøen melder om stusslege langrennsforhold.

Men det finst håp – og kunstsnø. Her er nokon utvalde plassar der det er køyrd løypar i Sør-Noreg:

Skeikampen i Gausdal har køyrt opp mest dei siste 14 dagane. Der er det totalt 91,7 kilometer med løyper og om lag 50 centimeter snø, ifølgje skisporet.no og skiinfo.no.

Hafjell har 84,1 kilometer med løyper og 70 centimeter snø.

Sjusjøen har 69,8 kilometer med løyper og 40 centimeter snø.

Beitostølen har 69,1 kilometer med løyper og 30 centimeter med snø.

I Rauland er det kun køyrt opp 2,7 kilometer med løyper og berre 35 centimeter med snø.

I Hovden er det 5 kilometer med løyper og 40 centimeter med snø.

– Kjem det eit lite snødryss, er lykka komplett, melder marknadssjef Camilla Maanum Trulsen i Visit Lillehammer, som har ansvar for Sjusjøen.

Ønsker snø til jul

Og har du hytta i Hol, er det altså meldt om isete forhold i fjellet. Men også der er kunstsnø redninga.

– Me har lysløypa i sentrum oppe og går. Der er det heldigvis draumeforhold. Me begynte å rulle smått i høgfjellet, men så kom mildvêret førre veke, seier dagleg leiar Maria Moe Grevsgård i Geilo sti- og løypelag.

No håper dei på masse snø til jul, men førebels speler ikkje vêrmeldinga på lag.

– Me er klare med ein gong snøen dett, om ikkje anna.