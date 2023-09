MDG vil utforske mulighetene for et alternativt flertall i Oslo bystyre der Venstre lokkes over på rødgrønn side.

Et slikt flertall vil bestå av SV, Arbeiderpartiet, MDG og Venstre. I tillegg må de ha med seg enten Kristelig Folkeparti eller Partiet Sentrum.

Kristelig Folkeparti eller Partiet Sentrum må være med for sikre de nødvendige 30 av 59 mandatene i Oslo bystyre.

Bekrefter møte

Sentrale kilder i partiet sier til NRK at dette vil være MDGs mottrekk når listetopp Sirin Stav møter Venstres Hallstein Bjercke på hemmelig sted onsdag.

Onsdag ettermiddag bekrefter Hallstein Bjercke (Venstre) at han har møtt Sirin Stav for samtaler.

– Det var gode samtaler, sier han.

Bjercke sier hans utgangspunkt er at det rødgrønne flertallet er borte.

– Det må MDG respektere, sier han.

Venstres toppkandidat Hallstein Bjercke i Oslo. Foto: Baard Salvesen / Oslo Venstre

– Med det som utgangspunkt har jeg gitt klart uttrykk for at det beste for byen nå det vil være et blågrønt byråd, og et så bredt blågrønt flertall som mulig.

Det var også hans tydelige budskap til Stav, sier han til NRK.

Oslo-valget ga borgerlig flertall i bystyret med Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF.

Likevel fastholder Venstre at de ønsker seg et blågrønt byråd. De vil lokke MDG over på sin side og holde Fremskrittspartiet unna makt.

– Vi går inn disse samtalene med én klar plan. Det er å sørge for at vi får til et skifte i Oslo, og at vi får sitte i byråd sammen med Høyre og gjerne MDG, sa leder i Oslo Venstre, Grunde Almeland, til NRK tirsdag.

Denne planen blir blankt avvist av Høyre og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Flere byrådsalternativer

I går inviterte Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke MDGs Oslo-topp Sirin Stav til en kopp kaffe for å diskutere planen.

Etter det NRK erfarer kommer Sirin Stav til møtet med en plan om et valgkupp som vil holde både Høyre og Frp unna makt og innflytelse.

Ifølge våre opplysninger kan MDG tenke seg flere mulige byrådsalternativer innenfor det nye flertallet.

En mulighet kan være et byråd bestående av Ap, SV, MDG og Venstre. Hvis det blir for vanskelig for Venstre og sitte i byråd med SV, kan en løsning være Ap, MDG og Venstre.

I så fall vil SV bli støtteparti i bystyret på lik linje med KrF eller Partiet Sentrum.

Kommunestyret i Oslo Oslo har undefined plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik: Alle valgresultatene

Venstre vil ha skifte

NRK har lagt fram planen for Oslo Venstres leder Grunde Almeland.

– Vårt utgangspunkt er det samme som det har vært, at vi ønsker et byråd med Høyre, og gjerne MDG, sier han.

Et rødgrønt byråd med Venstre vil ikke være i tråd med den strategien Oslo Venstre har vedtatt.

– Vi har et mandat fra vårt årsmøte om å få til et skifte i byen, og jobbe for et blågrønt byråd, sier Almeland.

Forutsetter at de borgerlige finner sammen

Fra fjellet lar Raymond Johansen (Ap) det skinne gjennom at han ikke har all verdens tro på MDGs plan, der han ville ha beholdt makten.

– Med et borgerlig flertall forutsetter vi at de borgerlige partiene greier å finne sammen. Byrådet sitter til et nytt byråd er klare til å ta over, skriver Johansen i en sms til NRK.