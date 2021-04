– Vi elsker bomringen! jublet Lan Marie Berg på MDGs valgvake etter brakvalget i Oslo i 2019.

Så glad er MDG i bompenger at de vil innføre et helt nytt prinsipp. De vil la bilistene betale også for togsatsing.

– Krise

LEDERVIKAR: Arild Hermstad er fungerende leder i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi må få fortgang i jernbaneutbyggingen og demme opp for krisen på norske jernbaner, sier fungerende partileder for De Grønne, Arild Hermstad.

– Da er vi nødt til å ta inn bompenger fra bilistene. Det kan bidra til å finansiere både flere avganger, raskere avganger og raskere tog, sier han.

MDG jobber nå med en alternativ Nasjonal Transportplan (NTP). Her har de pekt ut seks veistrekninger der de vil kreve inn 20 milliarder bom-kroner over tolv år.

Dette er hovedveier mellom store byer i Sør-Norge der det også går tog:

Oslo - riksgrensen (mot Göteborg)

Oslo - Kristiansand

Oslo - Trondheim

Oslo - riksgrensen (mot Stockholm)

Oslo - Bergen

Kristiansand - Stavanger

Stortinget behandler NTP før sommeren. Planen har en samlet ramme på svimlende 1.200 milliarder kroner.

Regjeringen vil bruke om lag en tredel av dette på jernbane. Da har de skrinlagt de ytre Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien.

Mindre vei

MDG vil bruke langt mer på tog og mye mindre på vei.

– Jernbanen taper hver eneste dag konkurransen mot stadig raskere motorveier, sier Arild Hermstad.

Han sier at staten fortsatt skal stå for hovedfinansieringen av jernbanen. Bompengene skal være et supplement.

– Det er ikke nok med statlige penger, sier han.

BOMPENGER: I Oslo betaler bilistene allerede for buss, trikk og T-bane. MDG vil at bompenger også skal kunne gå til jernbane. Foto: Heiko Junge / NTB

Bom på Svinesund

Ikke minst trekker han fram behovet for å gjøre noe mellom Oslo og Göteborg.

– Bomstasjonen på Svinesund må opp igjen snarest for å finansiere togsatsingen, sier Hermstad.

Han tar imidlertid ikke stilling til om de luftige svenske lyntogplanene som NRK fortalte om i går er de rette.

– Helt urealistisk

AVVISENDE: Sverre Myrli (Ap) syns det er nok bompenger om ikke bilistene også skal betale for togsatsing. Foto: Terje Bendiksby

«Bom for tog» er noe MDG vil ta med seg inn i mulige rødgrønne forhandlinger hvis de kommer i posisjon til det etter valget.

– Helt urealistisk, sier Sverre Myrli. Han er samferdselspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Ikke er det riktig, og ikke er det mulig heller. Det vil bety en voldsom økning i bompenger i tillegg til det som er i dag, sier han.

Hermstad mener derimot at det blir mindre bompenger for bilistene totalt sett fordi MDG vil bygge færre veier.

Sverre Myrli mener at MDG da glemmer alle bompenge-veiene som allerede er bygd, under bygging eller vedtatt.

– Det klarer jo ikke MDG å stoppe eller fjerne, sier han.

Ikke nytt

De Grønne minner om at det ikke er nytt at bilister betaler for kollektivtrafikk. Det har skjedd lenge gjennom de såkalte bypakkene. Bompenger er for eksempel med på å finansiere Fornebubanen og Bybanen i Bergen.

– Det er det samme vi gjør. Vi bare skalerer det opp et hakk, sier Arild Hermstad.