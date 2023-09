Like etter klokken 17.30 fredag ettermiddag bekrefter jourhavende jurist for Buskerud i Sør-Øst politidistrikt at MC-føreren som var involvert trafikkulykken på Steinsåsen i Hole torsdag ettermiddag er omkommet.

Det melder Ringerikes Blad.

Ifølge avisen er den omkomne mannen i 50-årene og fra Øystre Slidre kommune i Valdres.

De pårørende er varslet.

Det var torsdag kveld i 18-tiden at nødetatene rykket ut til E16 på Steinsåsen.

Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Politiet karakteriserte det som en alvorlig trafikkulykke.

Operasjonsleder hos Sørøst politidistrikt, Espen Reite, sa følgende til NRK:

– Det er en MC som er involvert i trafikkulykken. Vi har snakket med flere vitner på stedet og alle bekrefter det samme: Det dreier seg om en singelulykke.

Reite forteller at vitner på stedet begynte med med hjerte- og lungeredning før ambulansepersonell overtok og deretter mannskap fra luftambulanse som kom til stedet i 19-tiden.

Klokken 19.12 opplyser politiet om at MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus for videre behandling.

Mannen omkom i 11-tiden fredag formiddag, skriver avisen.