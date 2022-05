Grillede ekorn, svidde fugler og sultne maur – de har nettopp mørklagt hjemmet ditt

«Nøtteliten bor i toppen av en mast. Han gnager litt og «pang» så sitter'n fast».

– Det er mange småkryp som medfører utfall på strømnettet vårt, begynner beredskapsleder i Glitre Energi, Trond Eriksen.

For eksempel: En gjeng flittige maur hadde gjennom X antall arbeidstimer spist vekk innmaten i en gran. I helgen måtte treet gi tapt. Det falt boms i bakken og rev med seg i fallet en høyspentledning. 3256 husstander satt plutselig i mørket.

Det var Laagendalsposten som først omtalte saken.

Beredskapsleder i Glitre Energi, Trond Eriksen, bekrefter at dyr som berører strømledninger og gir brudd er vanlig. Foto: Glitre Energi

– Nei, det er ikke helt vanlig ... Ikke ofte vi ser det, men vi har vært borti det også, bekrefter Eriksen og legger til:

– Det er nok mer vanlig at rotter, mus, fugler og ekorn krabber opp i høyspentnettet og forårsaker kortslutning som gjør at sikringer går, slik at det blir mørkt i et stort eller et mindre område.

Små kryp, store brudd

– Når for eksempel et ekorn gir strømbrudd, hva skjer egentlig?

– Ja, da klatrer ekornet opp og forårsaker kortslutning mellom to faser. Omtrent som hjemme hos oss med en lampettledning, når to ledninger kortslutter. Da går sikringen. Ekornet har da vært borti med halen på den ene siden og huet på den andre. I den andre fasen sier det pang og ekornet blir «lettere svidd», forklarer Eriksen.

– Og et gitt antall husstander blir uten strøm.

– Ja, i februar 2021 ble store deler av Øvre Eiker mørklagt på grunn av et bitte lite ekorn. Synd for dem som mister strømmen selvfølgelig, men enda mer synd på ekornet.

Nøtteliten prøvde seg på høyspentnettet i Hokksund 23.02.21. 22.000 volt ga dessverre en effektiv kremering for stakkaren, mens store deler av Øvre Eiker ble strømløse. Foto: Glitre Energi

Hakkespetter, skjærer, duer og bevere. Samtlige er strømbruddsyndere. Et enda større problem er rotter og mus, gjerne om høsten når nettene blir lange og kulda setter inn.

– Ja. De søker inn i nettstasjoner og kiosker som forsyner mindre områder med strøm. Så begynner de å gnage på isolasjonen. Da skjer egentlig det samme som med ekornet. Sikringen går og det kan også oppstå brann i stasjonen, sier Eriksen og legger til:

– Skulle jo tro de likte god mat bedre, men plast og gummi er tydeligvis noe de liker, svarer Eriksen.

Brann og store kostnader

Beredskapslederen forklarer at så vel fuglenes vinger og rottenes hale er en medvirkende årsak til strømbrudd og dyrenes visse død.

– Avstanden mellom to skinner eller faser er et sted mellom 10 og 20 cm. Så et litt større dyr som da kommer borti begge ledningene, det gir strømbrudd. Vi bruker jo mye tid til å lete etter feilårsak, og finner ofte døde, svartbrente småkryp i nærheten av stedet hvor det er feil.

I helgen måtte grana gi tapt. Foto: Glitre Energi Treet falt over en høyspentledning og gjorde over 3.000 husstander strømløse. Foto: Glitre Energi Årsaken: Sultne stokkmaur. Foto: Kongsberg brann- og redningstjeneste

Feilene kan forårsake brann, som Eriksen har nevnt, og det gir store reparasjonskostnader og utetid for kundene som blir berørt.

Koster millioner

Ofte prøver energiselskapet å komme problemet i forkjøpet. Fuglereder flyttes. Master kles inn i netting.

– Dette for å forhindre at hakkespetter lager hull i stolpene, noe som er et stort problem oppover i Hallingdalen, sier Eriksen.

Hverken Glitre Energi eller NVE fører statistikk på hvor mange brudd som forårsakes av dyr som kommer i berøring med ledninger. Ekstremvær, lynnedslag, trefall og graveuhell utgjør størsteparten av strømbrudd.

– Utfallene koster oss mellom 20 og 30 millioner kroner årlig.

– Hvor stor andel av strømbruddene er forårsaket av dyr?

– Jeg vil anslå et sted mellom 5 og 10 prosent, avslutter Trond Eriksen.