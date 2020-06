Måtte gå inn i brennende hus for å ringe brannvesenet

– Det kom røk ned i 1.-etasjen. Men det eneste stedet vi kan ringe fra er en fast mobiltelefon som sitter i veggen der inne. Der måtte vi stå til vi hadde fått oppgitt alle personalia til brannvesenet, sier Erling Ek Iversen.

Onsdag morgen sto han utenfor huset sitt i Råde kommune mens røyken steg opp av taket og brannmannskapene jobbet for fullt. De hadde hentet ut en bunad og noen andre eiendeler han og familien var særlig opptatt av. Ellers jobbet de med å slukke brannen.

Men å få tak i brannvesenet da de merket at det hadde tatt fyr, var ikke så lett.

Vil ha bedre dekning

Iversen og familien bor nemlig på et småbruk som ligger landlig til i Råde. Men selv om det ikke er veldig langt til områder med både mer folk og god mobildekning, har han slitt med både nett- og mobilforbindelsen til omverdenen.

Og det ble enda verre da Telenor kuttet den gamle fasttelefonforbindelsen.

Brannvesenet fikk reddet ut enkelte eiendeler fra eneboligen i Råde. Særlig en verdifull bunad var han opptatt av å få ut. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Selv om familien kom seg helskinnet ut av huset før det ble totalskadet onsdag morgen, var turen tilbake til det brennende huset for å ringe et nytt bevis på hvor viktig det er med skikkelig dekning, mener Iversen.

– Samfunnet har vedtatt at vi skal være digitale. Jeg håper dette er et engangstilfelle og at vi som ikke har dekning kan være med i det samme storsamfunnet som alle andre, sier Iversen.

Fortsatt har Telenor leveringsplikt for telefontjenester, og en form for fast mobiltelefon er deres svar på det hjemme hos ham.

Men Iversen, som er politisk engasjert som Senterpartiets varaordfører i Råde, mener det gamle prinsippet om leveringsplikt bør utvides også til å gjelde bredbånd.

– Jeg mener at Telenor eller en annen statlig aktør bør ha leveringsplikt der hvor de kommersielle operatørene ikke finner det forsvarlig å levere fiber, sier han.

Telenor viser til kommunen

I rikspolitikken er Iversens på linje med sine partifeller i Senterpartiet. Før jul var det høringsfrist for regjeringens forslag som handler om nettopp leveringsplikt på bredbånd. Regjeringen jobber med et lovforslag som etter planen skal fremmes for Stortinget etter sommeren.

Inntil videre er Telenor derfor avhengig av et samarbeid med kommunen for å gi sånne som Iversen bedre nettilgang, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

– Det sier noe om forventningene til oss, at vi skal levere bredbånd nesten uansett hvor du vil bosette deg i Norge. Vi er positive til det, men vi er nødt til å gjøre det i samarbeid og i dugnad med Kommune-Norge, og i hvert fall i områder som her hvor det bor en eller to husstander, sier Amundsen.

Dekningsdirektøren sier de venter på en godkjennelse fra kommunen før Iversen kan få bredbånd.

Råde-ordfører René Rafshol opplyser at kommunen har søkt om sentrale midler til bredbåndsutbygging av denne typen. Området Iversen bor i står høyt på prioriteringslista.