Massevaksineringen i gang i Oslo

I romjulen fikk Svein Andersen den aller første koronavaksinen som ble satt i Norge. – En god følelse, sa 67-åringen som bor på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

Torsdag startet vaksineringen av folk som bor hjemme. 85 år gamle Arne Svein Jul Bakken fikk sprøytestikket i bydel Bjerkes vaksinesenter på Ulven.

Dette er den første vaksinen som er gitt til en innbygger i Oslo utenom sykehjem og omsorgsboliger.

Også andre steder er vaksineringen godt i gang. Tirsdag startet Sarpsborg med massevaksinering av innbyggerne.

Over 100.000 vaksiner i uka

Nå har alle som bor på sykehjem og i omsorgsboliger fått vaksine.

– Dette er en stor dag for Oslo. Vi legger lista høyt: Oslo kan vaksinere 110.000 innbyggere i uka, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– I dag, 14. januar, er det 324 dager siden det første smittetilfellet ble offentlig i Norge. At vi skulle være i gang med massevaksinger så tidlig i 2021 var det ikke mange som turde å håpe på, sier byrådslederen.

Han mener dette er en gledens dag for Oslo, men at det likevel er nok å bekymre seg over.

– Koronasituasjonen i Europa er alarmerende. Hvor raskt vi kan vaksinere befolkningen avhenger av hvor mange doser vi får. Det er ikke opp til meg, sier Johansen.

Bydel Bjerke i Oslo har opprettet et vaksinesenter for koronavaksinering. Foto: Lise Åserud / NTB