Supertalentet fra Hokksund er for lengst oppdaget. 15-åringen konkurrerer mot verdenseliten.

Nylig ble han plukket opp av Road Management, et av verdens mest anerkjente managementselskaper, som én av kun tolv førere de satser på. En av de andre er Formel 1-føreren Charles Leclerc.

Nå reiser Martinius til Napoli i Italia med det mål for øye at han skal nå langt. Drømmen er å konkurrere mot Lewis Hamilton og Mick Schumacher.



– Jeg skal bli Formel 1-fører! sier han selvsikkert.

Gutteromskjøring

Racerbilen svinger, akselererer og sender motorstemmen opp og ned i sin mest intense bass, mens asfaltkilometer etter asfaltkilometer legges bak i et utrettelig tempo.

Bak rattet sitter den konsentrerte pjokken med blå øyne og lys lugg.

– Jeg kjører omtrent åtte timer hver dag, sier han.

15 år gamle Martinius Stenshorne skal bli Formel 1-fører. Ekspertene mener han har det som skal til. Foto: Tina Brock / NRK

Det er omtrent bare luktfraværet av svidd gummi og fri eksos som røper at vi ikke befinner oss på en Formel 1-bane, for eksempel Monza under Italias Grand Prix.

Vi er på gutterommet, hvor stortalentet finpusser på kjøreteknikken i bilsimulator.

Aggressivt

– Kjører på bane. Kjører løp mot andre online. Det er veldig nære virkeligheten. Det er dette vi motorsportsførere driver med på fritiden, sier han, mens han suser av gårde. På skjerm, vel å merke.

Mange nordmenn er født med ski på bena. Martinius kom til verden nærmest på en gokart.

For ordens skyld: Faren er motorsportutøver Martin Stenshorne. Han har pokaler og trofeer nok til å fylle Hokksund bru.

Eple(go)kartet faller som kjent ikke langt fra stammen.

Allerede som fireåring var Martinius i gang med kjøringen – og vedlikehold av bilen. Foto: Privat

Allerede som fireåring begynte junior å kjøre gokart. Førsteplasser i gokart er for lengst vunnet. Nå kjører han løp bare i Italia, for å bli nummer én i det gjeveste.



– Det er veldig stor forskjell på hvordan man fighter i Norge og Italia. Det er mer aggressivt i Italia, sier Martinius.

I 2018 vant unggutten italiensk mesterskap og WSK Super Masters i Mini, mens han i 2020 vant Winter Cup OK junior.

– Idrettens trangeste nåløye

Racerbilsjåfør, sportssjef i Norges Bilsportforbund og Formel 1-kommentator for Viaplay, Atle Gulbrandsen, har fulgt den unge føreren i mange år.

Atle Gulbrandsen kommenterer Formel 1 for Viasat. Foto: Heiko Junge / NTB

– Han er på vårt landslag.

– Har han det som skal til?

– Ja, enn så lenge ser det absolutt ut som Martinius har det som skal til for å nå helt til topps.

Akkurat dét er ikke bare enkelt, forklarer Gulbrandsen. Å komme til Formel 1 har blitt kalt idrettens trangeste nåløye, fordi det er kun plass til 20 førere til enhver tid.

– Det er omtrent like mange som på a-laget til Manchester United, og det finnes utallige profesjonelle fotballag i verden. Man må være bedre enn stort sett alle andre du konkurrerer mot, sier han.

I tillegg må noen betale den summen det koster å kjøre i klassene under F1, og det kan dreie seg om flere titalls millioner kroner.

– Til syvende og sist må man være på rett sted til rett tid – slik at det er en ledig plass i F1 på akkurat rett tidspunkt, avslutter Gulbrandsen.

Martinius Stenshorne er plukket opp av Road Management, et selskap som også kan skryte på seg å ha Ferraris Formel 1-fører Charles Leclerc i stallen. Foto: Maxim Shemetov / AP

Vil vinne

– For hver runde jeg kjører blir jeg bedre og bedre, sier Martinius bak simulatorrattet.

– Hvor god skal du bli?

– Jeg har lyst til å bli veldig god. Kjøre Formel 1 og prøve å vinne verdensmesterskapet, svarer 15-åringen gjennom motorlarmen.

Denne helgen kjører han løp i Italia. Senere i sommer stiller han i EM og VM i gokart.