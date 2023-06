Marius skal stemme på arbeidsplassen: – Det er enklere og tryggere

– Det er bedre å stemme på arbeidsplassen enn i andre lokaler. Her er det hyggelige folk som kan hjelpe. Det er tryggere og enklere, sier Marius Andreassen (49).

Han jobber hos Unik bedrift i Drammen. Et senter for mennesker med nedsatte funksjonsevner.

For Andreassen var det godt å bruke stemmeretten på arbeidsplassen. Til høsten skal han stemme igjen. Hos Unik.

– Eldreomsorg er viktig. Jeg synes maten burde være bedre på gamlehjemmene. Derfor er det viktig å stemme.

– Fikk du hjelp da du stemte her?

– Ja, jeg fikk litt hjelp, innrømmer Andreassen.

Marius Andreassen har utført sin borgerplikt. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Elever skrev rapport til kommunen og Stortinget

Et enkelt valg er nemlig ikke alltid like enkelt for alle.

Noen har lesevansker. Andre vet ikke helt hvordan man skal stemme.

Det har Drammen kommune gjort noe med.

Siden 2021 har brukere som Marius Andreassen stemt på jobb- og aktivitetssentre:

Et trygt og kjent sted.

Her kan man ta seg god tid.

Man kan få med seg sin assistent inn i stemmeavlukket.

Takket være to skoleelever skal det bli enda lettere.

– De som bruker kommunens tjenester mest, er også de som sliter mest med å bruke stemmeretten. Det er viktig å hjelpe dem slik at de får stemt, sier Taleah Suhl og Inger-Marie Hansen.

Taleah Suhl (til venstre) og Inger-Marie A. Hansen leverer rapport og forslag til ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg. Foto: Christian Bjørøen Hvatum

På oppdrag fra Drammen kommune har de to 19-åringene ved Drammen videregående skole skrevet en rapport.

Den handler om valgdeltagelse blant mennesker med nedsatt funksjonsevne. De fleste av dem vil gjerne stemme, men har ikke muligheten.

– Flere sliter med å lese på stemmesedlene og å forstå partiprogrammet, sier Hansen og Suhl.

Undersøkelser viser at denne gruppen mennesker har lav og tilfeldig valgdeltagelse:

Noen kommer seg ikke til valglokalet selv.

Andre synes det er skummelt å stå alene bak forhenget og ikke vite hvordan man skal stemme.

Flere kan ikke lese eller skrive.

Tiltak for å øke valgdeltagelsen Ekspander/minimer faktaboks Elevene Inger Marie Hansen og Taleah Suhl kom frem til disse tiltakene for å øke valgdeltagelsen hos mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse. Forhåndsstemming i VTA-bedrifter (varig tilrettelagt arbeid).

Organisert transport til stemmelokale.

Valgfunksjonærer med kompetanse om kognitiv funksjonsnedsettelse.

Informasjonsbrev til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse og deres pårørende.

Tilpasset informasjon om de politiske partiene.

Tilpasset informasjon om politisk deltakelse.

Logoen til det politiske partiet på stemmeseddelen.

Rapporten ble gitt politikerne i Drammen. Noen av forslagene har kommunen brukt:

Partilogo i stedet for tekst på stemmebrettene. Dette skal gjøre det lettere for brukerne å se forskjell.

Fra Drammen til Norge

Øystein Kristoffersen er valgansvarlig i Drammen kommune. Han mener det er en utfordring for flere velgergrupper å orientere seg i valglokalet.

– Stemmeretten er allmenn, sier han.

– Alle som har stemmerett har rett til å stemme. Så er det opp til den enkelte å bruke retten sin. Noe absolutt alle bør gjøre, sier Øystein Kristoffersen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Rapporten fra elevene er levert til stortingskomiteen som jobber med den nye valgloven.

Kristoffersen håper at forslagene lyttes til. Han vil ha et lovpålagt forhåndsstemmetilbud ved alle jobb- og dagsentre i Norge.

– På linje med for eksempel sykehjem, fengsel og sykehus.

Stor økning i valgdeltagelse

Det hjelper å gjøre det enklere.

Da Unik bedrift la til rette for valg på rådhuset i 2019, stemte få brukere. To år senere fikk de stemme på arbeidsplassen.

– Da økte vi fra tre personer til nesten 40, det er vi veldig fornøyd med. Neste gang håper vi på 100! sier avdelingsleder Solveig Risan Taranger.