Rett før avreise til en stor fredskonferanse i Hiroshima tar SV-ordføreren et oppgjør med regjeringens kutt i støtte til nedrustningsarbeid.

– Jeg reagerer veldig kraftig og er litt sjokkert over det, sier hun.

Nobels fredspris

Marianne Borgen møter NRK i Oslos monumentale rådhushall for å ta et oppgjør med regjeringens politikk på nedrustningsfeltet.

Her var hun som ordfører vert i 2017 da ICAN fikk Nobels fredspris. Nå er organisasjonen som jobber for å forby atomvåpen i verden en av flere som blir strøket i statsbudsjettet.

FREDSPRISVERT: Ordfører Marianne Borgen ønsker kong Harald velkommen til fredsprisutdeling i 2017. Foto: Audun Braastad / NTB

– Vi lever i en verden som er mer utrygg enn den har vært på lenge. Veldig mange også i Norge føler på frykt for atomkrig og for krig i det hele tatt, sier hun.

Derfor mener hun det er galt å kutte støtten til organisasjoner som jobber for å forsvare menneskerettigeter og for nedrustning, som ICAN og Nei til atomvåpen.

– Uansvarlig

– Det er uklokt og uansvarlig. Vi trenger et sterkt sivilsamfunn som jobber for fred og frihet.

– Det er mange organisasjoner som får kutt i statsbudsjettet. Hvorfor skal nettopp disse skjermes?

– Fordi vi lever i en tid da debatt, diskusjon og åpenhet rundt nedrustning og atomnedrustning er utrolig viktig, sier Marianne Borgen.

2017: Berit Reiss-Andersen overrakte den 175 gram tunge medaljen i rent gull og nobeldiplomet til ICANs generalsekretær Beatrice Fihn og Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow. Du trenger javascript for å se video. 2017: Berit Reiss-Andersen overrakte den 175 gram tunge medaljen i rent gull og nobeldiplomet til ICANs generalsekretær Beatrice Fihn og Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow.

Fra 30 til 10 millioner

I forslaget til statsbudsjett reduserer regjeringen bevilgningen til arbeid med kjernefysisk nedrustning fra 30 til 10 millioner kroner. Potten som organisasjoner kan søke på blir kuttet helt.

– Dette er fullstendig løftebrudd fra Hurdalsplattformen der regjeringen sier de skal øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning, sa daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, Anja Lillegraven, da budsjettet kom.

Utenriksdepartementet forsvarer kuttene neste år med at støtten til nedrustningsarbeid ble mer enn doblet fra i fjor til i år.

– En rekke flerårige tilskuddsavtaler har blitt inngått, med betydelig planlagt støtte utbetalt også i 2023, skriver statssekretær Eivind Vad Petersson i en e-post til NRK.

Men han legger til:

– I en krevende budsjettsituasjon har vi foreslått å redusere bevilgningen til nedrustningsarbeid i 2023.

FORSVARER KUTT: Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i UD forsvarer kuttene neste år med at det er brukt mye i år. Foto: Sturlason

– Norge må ta større ansvar

Det er ikke ofte Oslos ordfører bruker sterke ord for å kritisere andre partier. Hun velger likevel å gjøre det nå.

– Fordi kampen mot atomvåpen er en veldig viktig sak akkurat nå. Jeg tror veldig mange opplever at atomtrusselen er større enn noen gang fordi Putin hele tiden rasler med det som en trussel.

– Jeg mener at Norge kunne tatt et mye større og tydeligere ansvar for å være en stemme i det internasjonale samfunnet for atomnedrustning.

Ifølge Borgen er ikke Norges Nato-medlemskap til hinder for dette.

Ordførere for fred

Hun viser til at Oslo bystyre i 2019 vedtok å slutte seg til et internasjonalt byopprop til støtte for FN-avtalen om forbud mot atomvåpen. Hverken under forrige eller dagens regjering har Norge signert forbudet.

Oslo kommune og Marianne Borgen er også en del av det internasjonale nettverket Mayors for Peace, «Ordførere for fred».

Det er i regi av det hun reiser til fredskonferanse i Hiroshima fredag. Selv verdsetter SV-veteranen dette vervet høyt.

– Kampen mot atomvåpen var en av de sakene som gjorde meg politisk aktiv tilbake på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet.

– Da var atomtrusselen ganske så tydelig og ganske så farlig. Det er tankekors at vi er tilbake der nå i 2022, sier hun.

Ingen kald krigs-logikk

Forskjellen er at den kalde krigens logikk med terrorbalanse og atomvåpen som avskrekking ikke lenger gjelder, mener Borgen.

Det gjør på en måte dagens situasjon enda skumlere.

– Det funker jo ikke når vi har med en irrasjonell leder å gjøre som hele tiden truer med å ta i bruk verdens verste ødeleggelsesvåpen som er en trussel mot menneskeheten, sier Oslo-ordføreren.