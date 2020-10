Mann truet ansatte på Ullevål med jernstang

Pasienten som truet de ansatte er en mann i 50-årene, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli fra Oslo politidistrikt.

– Vi fikk inn melding klokken 9 om en person som truet de ansatte med jernstang. Et stort antall patruljer leter etter personen rundt Ullevål sykehus, sier operasjonsleder Stokkli til NRK.

Pasienten er en kjenning av politiet, sier operasjonslederen.

Truet ansatte med jernstang

Mannen, som er en pasient ved sykehuset, truet flere ansatte med en jernstang.

– Vi fikk en telefon fra en avdeling ved sykehuset om at en mann hadde truet seg ut med en jernstang, sier innsatsleder Nicolai Bakken fra Oslo politidistrikt.

Ingen ble skadet, sier innsatsleder. Han ønsker ikke å kommentere mannens helsetilstand.

En politipatrulje leter etter en mann i 50-årene etter at han truet seg ut fra Ullevål sykehus med en jernstang. Foto: Eivind Molde/NRK

Politiet: Ikke en fare for andre

– Ut ifra det vi har av opplysninger utgjør ikke mannen en fare for andre, sier Stokkli.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli fra Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt

Politiet har to adresser på Oslo vest hvor de antar at vedkommende kan dra. Politiet har sendt patruljer til disse to adressene.

– Vi er usikre på hvorvidt det er psykiatri inne i bildet og hva som har skjedd på Ullevål, sier Stokkli.

Hvis personer treffer på vedkommende så oppfordres de til å ta kontakt med politiet på telefonnummer 112.

Mannen beskrives som lys i huden, med normal kroppsbygning, kortklipt og bukkeskjegg, skriver politiet på Twitter.