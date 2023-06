– Jeg rakk nesten ikke åpne døren før jeg fikk en knyttneve midt i planeten, og ble angrepet av en person, hevder Per Sandberg.

En 24 år gammel mann fra Oslo er tiltalt for å ha slått den tidligere fiskeriministeren i ansiktet med knyttet neve.

Han er også tiltalt for å ha drapstruet Sandberg.

– Jeg tåler en smell jeg, men det at du må gå på «larveføtter» fordi du er redd for at sånne personer skal angripe, det gjør noe med deg, sier han.

Volden og truslene skal ha skjedd 30. desember i fjor. Halden Arbeiderblad omtalte saken først.

I tiltalen står at det at Sandberg fikk hjernerystelse, hevelse og skrubbsår på venstre side av ansiktet og hodesmerter i dagene etterpå.

Per Sandberg og hans tidligere kjæreste Bahare Letnes åpnet baren i Halden i 2020. Her ble den tidligere politikeren slått ned. Foto: Heiko Junge / NTB

– Lar meg ikke pille på nesen

Per Sandberg og hans tidligere kjæreste Bahare Letnes åpnet Grand Bar i Halden i 2020. I 2022 startet de for fullt med hotelldrift i tillegg.

– Vi synes det er gøy å drive bar i Halden, men dette trekker ned gleden. Vi har mange gode gjester, men iblant kommer det sånne drittsekker, sier den tidligere Frp-politikeren.

Han hevder det ikke var noe ved hans oppførsel som terget den nå tiltalte 24-åringen. Ifølge Sandberg har mannen angrepet ham tidligere også.

– Man må tørre å møte opp og se sånne personer i øynene. Det er klart man er mer utsatt som en offentlig person, men jeg lar meg ikke pille på nesen, sier Sandberg.

Tiltalt for en rekke forhold

Mannen i 20-årene fra Oslo er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd samme kveld.

I tillegg til å true Sandberg med at han skulle skyte ham, skal han også ha truet med å skyte en politibetjent på vei til arresten.

Han skal også ha oppført seg seksuelt krenkende mot en kvinne mot hennes vilje inne på Grand Bar. Han er også tiltalt for å ha vært i besittelse av under ett gram hasj.

Rettssaken skal etter planen gå i Søndre Østfold tingrett i september.

Mannens forsvarer har ikke svart på NRKs henvendelser, men skriver i en SMS til NTB at han ikke vil kommentere saken.