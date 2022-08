Mann stoppet med pistol i Oslo

En patruljebil i Oslo stoppet en leiebil ved Gunerius onsdag kveld. En av de tre i bilen løp fra stedet, og mistet en pistol underveis. Politiet tvitrer at de har kontroll på både pistolen og mannen, samt de to som ble sittende igjen i bilen.



– Våpenet vil har tatt beslag i vil bli sendt til teknisk undersøkelse, men per nå fremstår dette som en skarp pistol, tvitrer politiet.



De tre er pågrepet for ulovlig våpenbesittelse. Det er ikke meldt om skadde, og politiet har ingen indikasjoner på at denne saken har sammenheng med voldshendelsen på Grønland tidligere i kveld.