Mann skutt på Torshov i Oslo – én pågrepet

Mannen i slutten av 40-årene er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

– Opplysningene i saken gjør at politiet mener dette ikke er en tilfeldig fornærmet, melder politiet.

De har pågrepet en person. Politiet mistenker at det er flere gjerningspersoner.

Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet i nærheten av åstedet i Kyrre Grepps gate. Politiet har ikke funnet våpenet som er brukt.

Politiet fikk melding om hendelsen onsdag klokken 18.20. De rykket først ut etter melding om slagsmål og at en person lå nede.

– Underveis fikk vi også flere nye meldinger og innholdet i de var blant annet muligheten for at en person skulle være skutt, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NRK.

Politiet leter etter flere gjerningspersoner etter skytehendelsen. Foto: ROLF PETTER OLAISEN / NRK

Kjennskap mellom de involverte

Politiet er i kontakt med to personer som er innbrakt for avhør. Politiets krimteknikere undersøkte åstedet onsdag kveld.

– Vi har etter hvert dannet oss et delvis bilde av hendelsen, og jobber med å avklare hvem det er som står bak, sier Nysæter.

Det er ikke grunn til å tro at det er utrygt for beboere og andre personer som befinner seg i området, forsikrer politiet.

– Det fremstår som at det har vært noe kjennskap mellom fornærmede og gjerningspersoner, forteller innsatsleder Monica Engebretsen.

Det er ikke klart om hendelsen skjedde innendørs eller utendørs.

En mann i 40-årene ble onsdag skutt på Torshov i Oslo. Foto: ROLF PETTER OLAISEN / NRK

Flere voldshendelser i høst

I høst har det vært flere voldshendelser øst i Oslo:

30. august ble to personer knivstukket bak Stovner senteret. Samme dag ble det løsnet skudd mellom to biler på Torshov.

2. september ble det skutt mot en bil på Sandaker/Torshov.

5. september knivstakk en 18-åring og en 23-åring hverandre på Furuset. Samme dag ble det truet med kniv på Tveita.

13. september ble en gutt knivstukket på Tveita.

19. september ble en ung mann lettere skadd etter knivslagsmål på Hersleb videregående skole i Gamle Oslo.

21. september ble to menn truet med våpen på Prinsdal.

22. oktober ble en 18-åring skutt på Tøyen torg.

Høyre ber justisministeren komme på banen

Etter flere skyteepisoder de siste månedene ber Høyre om et hastemøte med justisministeren.

Lokalpolitikerne på Sagene vil direkte kontakt med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og Oslos politimester Beate Gangås.

– I løpet av noen få måneder har vi hatt fire alvorlige skyteepisoder i nabolaget på Torshov. Dette er en helt uholdbar utvikling som vi ikke kan lenger kan akseptere. Vi ber nå justisminister Mehl og politimester Gangås om å komme på banen med konkrete tiltak for å sikre trygghet i bydelen, sier leder Jonas Økland i Sagene Høyre ifølge NTB.

Han sier at mange i bydelen nå er svært redde, føler utrygghet og er redd for å sende barna ut for å leke.

Sagene Høyre vil torsdag sende brev til Mehl og Gangås og be om at de folkevalgte får vite hvilke strakstiltak man nå vil iverksette mot den alvorlige kriminaliteten i området.