Flere politipatruljer rykket ut i Indre Østfold etter melding om at en person var blitt frastjålet en bil like før klokken 13.

– Vedkommende var på en adresse i Mysen, og tvang til seg et kjøretøy ved hjelp av våpen, sier operasjonsleder Terje Marstad til NRK.

Personen som ble frastjålet bilen er fysisk uskadd.

Politiet kom over bilen øst for Askim. Da kjørte bilen ut på et jorde og politiet fulgte etter.

– Det oppstod da en trusselsituasjon mot politiet, som gjorde at det først ble avfyrt et varselskudd og deretter et skudd rettet mot personen, sier Marstad.

Mannen som ble skutt er alvorlig skadet. Han er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Spesialenheten varslet

Spesialenheten er varslet om saken og er på vei til Askim.

– Vi har sperret av området og venter på at spesialenheten skal ankomme. Det er de som vil gjøre de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet.

Operasjonslederen understreker at det ikke lenger er en trusselsituasjon på stedet.

– Politiet har nå kontroll på stedet. Vi venter på at det skal gjennomføres undersøkelser og avhør av vitner og de involverte fra politiet, sier Marstad.

Politiet gjør undersøkelser på jordet i Askim. Foto: Freddie Larsen