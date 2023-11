– Jeg tenker at den gjengkrigen som har pågått i Sverige har kommet litt for nærme oss, sier Kirsti Ellefsen Hansen.

Tirsdag ettermiddag var flere barn og ungdom på trening i idretts- og svømmehallen sentralt i Moss da en mann ble skutt på utsiden.

Onsdag morgen er Mossehallen igjen åpnet for aktivitet. Hansen er på vei til svømmetrening.

– Jeg føler meg ikke redd for å gå hit, for jeg regner med at det var en enkelthendelse. Men det er vemmelig at slike ting skjer, sier hun.

Kirsti Ellefsen Hansen mener skytingen utenfor Mossehallen er skremmende. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Flere i nærområdet er skremt etter hendelsen.

– Her er det mange som ferdes, både unge og gamle. Dette brukes som et fristed hvor det skal være trygt. Det er skremmende når det skjer ting som i går, sier Per Arne Svendsen.

En rekke politipatruljer og flere helikopter ble sendt til Moss tirsdag. Politiet økte også tilstedeværelsen langs grensa.

Politiet har forståelse for at innbyggerne i Moss opplever situasjonen som ubehagelig.

– Politiet er opptatt av å informere om at dette fremstår som en målrettet handling i et kriminelt miljø, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger.

– Jeg tenker at allmennheten ikke trenger å føle på frykt.

Politiet har kalt inn til pressekonferanse klokka 13.

Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen. Du trenger javascript for å se video. Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen.

Mann i 30-årene skutt

Politiet ble varslet om at en mann var skutt like før klokka 17.00 tirsdag ettermiddag.

Mannen, som var svensk statsborger, ble skutt flere ganger. Han ble fraktet til Ullevål sykehus med helikopter.

Mannen er alvorlig skadd, men skal være utenfor livsfare.

Ingen personer er pågrepet eller siktet i saken.

Store ressurser fra politiet rykket ut til Moss tirsdag ettermiddag. Foto: Dan Kåre Engebretsen / NRK

Politiadvokat Finnanger sier at politiet har fått flere tips og videoer.

– Men vi er fortsatt veldig interessert i opplysninger eller video som kan være med å si noe om hendelsen.

Mannen som er skutt har flere dommer fra Sverige, men de fleste er over ti år gamle.

Dommene gjelder vold, heleri, tyveri, kjøring uten førerkort og et mindre narkotikalovbrudd. Han ble også dømt for et mindre narkotikalovbrudd i 2021.

Undersøker svensk kriminelt nettverk

NRK har fått bekreftet at politiet leter etter navngitte personer som de undersøker om kan knyttes til skytehendelsen i Moss.

Det svenske Foxtrot-nettverket er også et sentralt tema i etterforskningen, fikk NRK bekreftet tirsdag kveld.

Politiet mener nettverket kan knyttes til én eller flere av de involverte.

Krimteknikere fra politiet gjorde flere undersøker utenfor hallen tirsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Norsk politi har bedt om bistand fra svensk politi.

– Det er for tidlig å si noe om tilknytningene til Sverige. Vi tror fortsatt det er et kriminelt miljø som står bak. Sverige har vi kontakt med og det er naturlig med tanke på fornærmedes nasjonalitet. Vi undersøker i kjente nettverk, sier Finnanger.

Kripos ønsker ikke å kommentere hendelsen i Moss, men bekrefter at de følger svenske kriminelle i Norge tett.

– Vi er bekymret for at svenske kriminelle nettverk skal få et tyngre fotfeste i Norge og jobber sammen med politidistriktene for å hindre at det skjer, sier seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til NRK.

– Når trykket og konfliktnivået er høyt mellom de kriminelle nettverkene i Sverige, og politiets innsats mot kriminelle nettverk der blir større, så er det naturlig at de ser seg om etter andre områder der det er mindre oppmerksomhet fra politiet og lavere konfliktnivå. Da kan det være i Norge, sier Christoffersen.

Kommunen i beredskap

Moss kommune har satt krisestab etter skyteepisoden.

Ordfører Simen Nord oppfordrer innbyggere som var i området til å ta kontakt med kommunen hvis de har behov for å prate.

– Vår kontakttelefon er åpen og vil være det så lenge det er behov. I tillegg er psykososialt-team i beredskap, dersom det er nødvendig, sier Nord.

– Kontakttelefonen er der for de som nå er usikre eller redde.

Ordfører Simen Nord sier kommunen er tilgjengelig for de som trenger noen å prate med. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Kommunen har sendt ut informasjon til alle skolene i kommunen, og til alle som jobber med barn og unge.

– Vi har sendt ut informasjon om det som har skjedd og om hvordan man skal snakke med barna om det, sier Nord.