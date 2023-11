Mann skutt av politiet i Askim – utvider siktelsen

Mannen i 20-årene ble allerede onsdag siktet for grovt ran. Nå er siktelsen utvidet.

Siktelsen omfatter nå brudd på veitrafikkloven, brudd på dyrevelferdsloven og trusler mot politiet.

– Dette er på bakgrunn av de hendelsene som skjedde i går, hvor vi mener det foreligger flere straffbare forhold, sier politiadvokat Anders Bekkemoen til NRK.

Skutt på et jorde

Mannen i 20-årene ble onsdag ettermiddag skutt av politiet etter at det skal ha oppstått en trusselsituasjon på et jorde i Askim i Indre Østfold.

Ifølge politiet skal mannen ha rettet et våpen mot dem, men de har ikke villet kommentere hva slags våpen mannen skal ha hatt.

– Så langt tyder alt på at tjenestepersonene har gjort det de skulle og kunne i situasjonen, sier politistasjonssjefen i Askim, Olav Unnestad.

Mannen som ble skutt er innlagt på Oslo universitetssykehus Ullevål med alvorlige skader. Han er foreløpig ikke avhørt.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Rahand Bazaz / NRK Foto: Rahand Bazaz / NRK

Hendelsen skal etterforskes av Spesialenheten. Politiet har derfor ikke ville si hvor mange tjenestepersoner som var involvert eller hvor mange skudd som ble avfyrt.

Ranet til seg bil

NRK har vært i kontrakt med den siktedes forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Forløpet til hendelsen på jordet startet i Mysen i Indre Østfold.

Flere politipatruljer rykket ut etter melding om at en person var blitt frastjålet en varebil like før klokken 13.

– Vedkommende var på en adresse i Mysen, og tvang til seg et kjøretøy ved hjelp av våpen, sa operasjonsleder Terje Marstad til NRK onsdag ettermiddag.

Mannen som ble fraranet kjøretøyet skal ikke ha blitt fysisk skadet.

Det er tydelige spor på jordet utenfor Askim. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Politiet kom over bilen på en vei øst for Askim. Varebilen kjørte ut på et jorde, før det skal ha oppstått en trusselsituasjon.

– Det oppstod da en trusselsituasjon mot politiet, som gjorde at det først ble avfyrt et varselskudd og deretter et skudd rettet mot personen, sa operasjonslederen onsdag.

Ingen utenforstående skal ha vært vitne til hendelsen.

Etterforskes av Spesialenheten

Spesialenheten har etterforskningsplikt i saker hvor noen blir alvorlig skadet av politiet.

De skal etterforske hva som skjedde og omstendighetene rundt situasjonen da politiet løsnet skudd på jordet.

Hendelsen hvor en person ble fraranet en bil etterforskes av politiet på Eidsvoll.