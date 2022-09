Mann skutt av politiet etter å ha truet bilister med kniv

Tidlig onsdag morgen fikk politiet melding om at en person truet flere bilister på E18 ved Bygdøylokket i Oslo.

Rett etterpå skjøt politiet mannen.

– Politiet fikk melding klokken 05.20 om noen trafikale forhold som gjorde det vanskelig å ta seg frem med bil. Når vi kommer dit observerer vi en person med en kniv som forsøker å ta seg inn i flere biler, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NRK.

– For å få kontroll på vedkommende så politiet seg nødt til å avfyre et rettet skudd, og det førte da til at vedkommende ikke er alvorlig skadet, og er under behandling på sykehus, sier Lie.

Politiet undersøker stedet på E18 der en mann med kniv prøvde å ta seg inn i flere biler. Foto: Photorunner

– Så det var ikke et varselskudd?

– Det var ikke et varselskudd.

– Er noen andre mennesker skadet?

– Nei, svarer Lie.

– Hvordan gikk det med folk i de bilene vedkommende forsøkte å ta seg inn i?

– Det jobber vi med nå, så hva eventuelt vitner forteller oss, det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sa Lie til NRK litt før klokken 7.

Det skal ha vært tre eller fire personer som ble truet av mannen, opplyser politiet til TV 2.

Politiet undersøker kniven som ble brukt etter at en mann som truet bilister på E18 ved Bygdøy, ble skutt av politiet. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Spesialenheten skal etterforske

Det som skjedde vil bli etterforsket av Spesialenheten for politisaker.

– Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforsking. Formålet med etterforskingen er å få belyst hendelsesforløpet, og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd, skriver enheten i en pressemelding.

Kripos er også varslet om det som har skjedd og vil bistå med åstedsundersøkelser.

Spesialenheten opplyser at de vil avhøre de involverte politifolkene og vitner så snart som mulig. Enheten vil komme med mer informasjon klokken 15 onsdag ettermiddag, opplyser de.

Veien åpnet, men lange køer

Lie vil ikke si noe mer om hvem gjerningspersonen er eller om han er kjent for politiet fra før.

– Det jeg har sagt nå er det dere får. Jeg må være litt tilbakeholden ettersom også Spesialenheten og kriminalteknisk skal gjøre sine undersøkelser på stedet.

E18 er en av hovedinnfartsveiene til Oslo og hendelsen påvirker morgenrushet.

Veien var sperret mens politiet undersøkte stedet.

Rett før klokken 8 ble E18 åpnet igjen.

Da veien ble åpnet igjen var reisetiden mellom Asker og Skøyen beregnet til noe over én time. Normal kjøretid utenom rushet er tolv minutter, ifølge reisetider.no.

Det kan lønne seg å kjøre Ring 3 i stedet for å stå i kø på E18.

Lange køer inn til Oslo onsdag morgen. Bildet er tatt ved Holmen. Foto: Eirik Veum / NRK