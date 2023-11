Mann siktet for drapsforsøk

En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade etter at to 17 år gamle gutter ble påført stikkskader i en parkeringskjeller ved Oslo S. Det melder TV 2.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokka 18 onsdag kveld, etter at de to skadde hadde kommet seg opp i avgangshallen. Den siktede ble pågrepet få timer senere samme kveld.

– Vi vil prioritere å få gjennomført avhør av han i dag, forteller kriminalleder i Oslo politidistrikt, Eivind Håndstad, til NRK.

Én av guttene er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Den andre er noe lettere skadet.

En konflikt mellom partene kan ha utløst hendelsen, ifølge politiet.