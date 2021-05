Politiet fikk melding om en knivstikking rundt 06-tiden lørdag 15-mai. De fikk raskt kontroll på stedet og kunne melde en time senere å ha anholdt en mann i 30-årene.

Fornærmede ble kritisk skadet og sendt til Ullevål sykehus for behandling. Han døde i dag 20. mai av skadene.

– Da politiet kom på stedet møter vi en hardt skadd mann i tjueårene, sier påtaleansvarlig i Oslo politidistrikt, Kari Kirkhorn.

Kjenninger av politiet

Innledningsvis ble en mann pågrepet og siktet for drapsforsøk forrige helg. Personen ble senere løslatt.

– Søndag ettermiddag ble en annen mann i 30 årene pågrepet og siktet for drapsforsøk som nå er siktet for drap, sier Kirkhorn.

Dette med bakgrunn i etterforskningen, som har pågått siden hendelsen fant sted. Personen ble avhørt og varetektsfengslet tirsdag 18. mai.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

– Det var Ikke grunnlag for å holde han som ble pågrepet først lenger, men han har også vært på stedet. Siktelsen mot han er ikke formelt frafalt, men slik situasjonen er nå så har vi en pågrepet, forteller Kirkhorn.

Siktelsen mot personen som er pågrepet er endret til drap, som følge av at fornærmede nå er død. Siktede har fått oppnevnt forsvarer.

– Begge som ble pågrepet ar vært i kontakt med politiet før for mindre forhold, avklarer Kirkhorn.

Det er for tidlig å si noe om straffskyld legger påtaleansvarlig til.

Uklar relasjon

Foranledningen for hendelsen var uklart forrige helg da hendelsen skjedde og det er uklart om det var en relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonen.

– Vi vet ikke mye om relasjonen mellom de, men det fremstår for oss som om at de ikke var helt ukjent for hverandre, sier Kirkhorn.

Dette må politiet etterforske videre.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sa til Dagbladet at politiet tror hendelsen startet inne i en leilighet i Tøyengata og forflyttet seg ut.

De fikk kontroll på flere personer på stedet. De utelukket ikke flere pågripelser i saken.

Søkte etter flere involverte

Politiet søkte etter to personer, som ble sett løpende fra stedet. De jobbet også med å sikre videoopptak som kan belyse hendelsen.

Kriminalvaktleder Mona Nordby sa til NTB i 10-tiden lørdag 15. mai.

– Saken har høy prioritet for politiet. Vi avhører nå vitner og foretar undersøkelser på stedet, sa Nordby.