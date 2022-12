Mann siktet for åtte branner på Romerike

En mann i 40-årene ble lørdag fremstilt for varetektsfengsling, siktet for åtte branner på Romerike.

Mellom 18. september og 5. desember i år har nødetatene rykket ut til påsatte branner i både biler og bygninger rundt om på Romerike.

Romerikes Blad omtalte saken først.

Retten har nå vurdert at den siktede kan knyttes til alle de åtte brannene via teledata. Altså at mannes telefon kan knyttes til de ulike åstedene.

Siktede erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvarer Runa Elin Kosberg til Romerikes Blad.

Det gjenstår flere sentrale etterforskningskritt. Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at det kan være flere gjerningspersoner eller flere straffbare forhold som kan knyttes til siktede.