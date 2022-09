Sendte bilder av hestepenis til 14-åring – dømt til 30 timers samfunnsstraff

– Da jeg først hørte om det ble jeg skikkelig kvalm. Det er jævlig at folk holder på sånn, forteller en mor bosatt på Østlandet til NRK.

Hun har to døtre som begge har opplevd å motta seksuelt ladede meldinger fra en 32 år gammel mann.

– Det er veldig ekkelt. Jeg skjønner ikke hvorfor noen skriver sånn, sier den eldste datteren.

Hun var 16 år da hun fikk denne meldingen fra mannen:

M Mann: Jeg tilbyr at jentene kan få prøve seg med hingstene mine, Om du vet hva jeg mener? Jeg lar di som ønsker.. komme ha sex med hingstene mine i den private stallen min .. det er trygt og helt gratis

Ville betale 50.000 kroner

På bildedelingstjenesten Instagram har mannen vært i kontakt med jenter helt ned i 11-årsalderen.

Retten mener han målrettet har kontaktet unge, hesteinteresserte jenter. Mannen selv nekter for å ha sendt meldingene.

M Mann: Lyst til å ha sex med en hingt?

En vårdag i fjor sendte mannen bilder av en hestepenis og en menneskehånd til en 14 år gammel jente.

Til en 13 år gammel jente skrev mannen at han tilbød henne å utføre flere seksuelle handlinger med hestene hans.

Senere samme dag ba han jenta om å ta kontakt med ham dersom hun kjente noen som kunne være interessert.

Han lovet 50.000 kroner i betaling til den som eventuelt takket ja til «tilbudet».

Jentene ble kontaktet på Instagram. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Dømt til samfunnsstraff

Forrige uke ble mannen dømt til 30 timers samfunnsstraff for fire tilfeller av seksuelt krenkende adferd.

I tre av tilfellene var jentene han kontaktet under 16 år.

Strafferammen for denne type lovbrudd er inntil ett års fengsel.

Retten mener det ikke er tvilsomt at jentene opplevde meldingene som skremmende, ekle og ubehagelige.

«Hester og stallen oppleves normalt som noe trygt og fint for dem», står det i dommen.

Aktor i saken, Maria Hauglund Johnsen, mener det er viktig slike saker blir tatt til retten.

– Vi hadde et noe sprikende bevisbilde, men retten kom til en konklusjon om at det samlede bevisbildet talte for at han skulle straffes for dette, sier Johnsen.

Det er få lignende saker som har blitt ført for retten.

Håpet på annet utfall

Moren til to av jentene som har mottatt meldinger fra mannen reagerer på straffen.

– Jeg vet ikke om han blir stoppet av det. Jeg hadde håpet det var en annen type straff, for eksempel behandling.

Samfunnsstraffens lengde er under en vanlig arbeidsuke.

Hun forteller at flere i ridemiljøet døtrene tilhører også har mottatt lignende meldinger fra mannen.

– Det er alvorlig med den type tilnærming som er blitt gjort mot så mange jenter. Det kan jo ha vært veldig mange flere som har opplevd det samme. Hvor langt han har dratt det vet vi jo ikke.

Hevder han ikke har sendt meldingene

Mannen nekter for å ha sendt meldingene, og forklarte i retten at han hadde lånt ut mobilen sin i lange perioder.

– Min klient kommer ikke med noen konkrete påstander om hvordan det har skjedd. Han gjør det bare klart at det ikke er han selv som har gjort det som er beskrevet i tiltalen, sier hans forsvarer Christian Nordgaard.

Foreløpig har de ikke bestemt seg for om de skal anke dommen.

– Et hensyn å ta er at man ønsker å bli ferdig med saken og komme seg videre også. Så må man se det opp mot sannsynligheten for at en anke vil kunne føre frem.

Mannen ble også dømt for å ha tatt noen andres båt og kjørt av gårde med den. I tillegg ble han dømt for å ha stjålet varer fra en dagligvarebutikk.

Lignende sak henlagt

NRK har tidligere i år omtalt en lignende sak, der flere mindreårige jenter ble kontaktet på samme måte. Disse sakene er henlagt av politiet.

Mye tyder på at den nå dømte mannen også står bak meldingene i de henlagte sakene. Det sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Adeleid Haugen, til NRK.

Likevel har ikke sakene blitt gjenopptatt.

Grunnen er ifølge Haugen at det er lite å oppnå samfunnsmessig, siden mannen allerede er dømt i lignende saker. Det ville føre til minimalt tillegg av straff.

– Da mener vi det er mer riktig å bruke de ressursene på andre ting, sier politiadvokaten.