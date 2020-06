Mann sendt til sykehus etter drukningsulykke

To personer falt i dag i elva Begna like ved Hønefoss bru. Politiet fikk melding om hendelsen 15:34. Da de kom til stedet var et barn alt reddet opp av vannet av forbipasserende. Politiet har ikke villet gå ut med alderen på barnet.

Mannen ble funnet i vannet etter et 45-minutters langt søk. Foto: Werner Borg / Frilans

Det viste seg å være én person til i vannet, en mann i 30-årene, som ble funnet etter 45 minutter. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet før han ble sendt med luftambulanse til Oslo.

– De to har en familiær relasjon, sier operasjonsleder Arild Alfheim i politiet til NRK.

Han sier videre at de fremdeles ikke vet hva som førte til at de havnet i vannet, men at de tror det er snakk om en ulykke.